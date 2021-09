Franco Parisi confirma juicio y orden de arraigo en su contra: “Pedí asilo político en Estados Unidos el año pasado porque sabía lo que se venía”

hace 47 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

El candidato del Partido de la Gente fue consultado por una deuda que supera los $207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos en Chile."Ese juicio se va llevar adelante y estoy seguro que lo voy a ganar. Yo no puedo hablar del tema, es un juicio reservado. Los tribunales tienen que hablar, no los candidatos. Acá hay un aprovechamiento político", acusó el candidato evitando -reiteradamente- referirse a la causa judicial.