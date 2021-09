¿Dónde está Franco Parisi?

Franco Parisi será el único candidato presidencial que estará ausente en el debate televisivo programado para el martes 22 de septiembre a través de CNN y Chilevisión. #SinParisiNoHayDebate viralizó ayer el propio candidato del Partido de la Gente y sus partidarios, acusando una supuesta censura.

El hecho, sin embargo, es que el candidato del Partido de la Gente se automarginó del programa al que está invitado desde el 27 de agosto. En esa oportunidad, fue contactado por el productor ejecutivo del debate, Francisco Poblete. Y se le hizo llegar una invitación firmada por María Paz Epelman, directora editorial de CNN y CHV, donde se invitaba a todos los presidenciables al debate a realizarse en las dependencias de los canales. A principios de septiembre, Parisi respondió que quería hacerlo, pero online. Los organizadores respondieron que la modalidad era presencial. “Este formato es una prueba competitiva entre los candidatos, con mucha interacción entre ellos, por eso desde el inicio definimos el requisito de la presencialidad, necesario para que haya igualdad de condiciones y exigencia”, dice Epelman.

Luego, la organización determinó que la fecha del encuentro sería el 22 de septiembre y confirmaron su presencia Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Eduardo Artés (Partido Unión Patriótica).

¿Dónde está Parisi y cuándo vuelve a Chile? Esas son dos incógnitas en torno a la postulación del economista a la Presidencia. El despliegue de su campaña por ahora es íntegramente a través de redes sociales, donde suele aparecer con un fondo de pantalla del Palacio de La Moneda.

En su LinkedIn, donde se describe como “candidato presidencial”, Parisi muestra el logo de la Universidad de Alabama y en su entorno aseguran que está ligado profesionalmente a esa casa de estudios. Y que esa es la principal razón que retrasa su llegada a Chile.

El convencional Rodrigo Logan se cuenta entre los que aseguran que la residencia actual de Parisi es la ciudad de Alabama. “Es la ciudad donde funciona la universidad donde hace clases... Hasta donde tengo entendido, está solucionando temas con la universidad donde trabaja, y tenía dispuesto venir el 21, pero creo que no llegará ese día”.

Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente, reafirma esa versión y ahora asegura que Parisi no pisará Chile hasta principios de octubre. Hace unos días -el 8 de septiembre-, el mismo dirigente aseguró a La Segunda que volvería la próxima semana.

“Está terminando de resolver sus problemas que tiene y debería volver para acá. Yo me imagino que debería estar llegando dentro de la primera semana del próximo mes”, dijo. Añade que el economista “tiene contrato, está haciendo clases y trabajando”.

Por su parte, ayer a través de un live de Facebook, Parisi dio sus razones para no estar en Chile para la fecha de este debate. “Mi pregunta es ¿cuándo me tomo las vacaciones? ¿Ahora o cerca de la elección? La decisión es obvia y clara, porque mira, hacer un viaje ahora significa que tengo que viajar uno o dos días, siete días de cuarentena, más dos días de regreso, o sea, estoy 10 días fuera. Diez días que me resto de las vacaciones”.

La versión de que Parisi es parte del staff de académicos de la Universidad de Alabama, sin embargo, no es respaldada por la casa de estudios norteamericana. “En nuestro directorio actual no hay nadie con ese nombre”, respondieron esta mañana desde el Departamento de Recursos Humanos de la casa de estudios.

“Todo lo que puedo decir es que llamé a Negocios y parece que la última vez que fue profesor en la universidad fue en 2016, sin embargo, no lo puedo verificar”, dice otra operadora de la casa de estudios contactada por La Tercera. Hasta 2016 sí hay registros de Parisi en la universidad, donde -según registros online- enseñaba cursos de finanzas e inversiones. Ese año dejó de ser académico de Alabama luego de que una investigación del canal de televisión estadounidense KCBD -ligada a la NBC- publicara una investigación de la Texas Tech University y la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la que acusó un supuesto “comportamiento inapropiado” de Parisi entre 2014 y 2015, mientras era profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Texas Tech University.

Gino Lorenzini, exsocio de Parisi en el Partido de la Gente, afirma: “Yo me distancié, porque hubo una operación política para impedirme competir en primarias del partido... Él dice que es profesor, pero una cosa es lo que él diga y otra cosa es lo que sea. No tengo ninguna forma de verificarlo, no me consta”.

Gira online

El enigmático partido creado por Parisi tiene sus fichas puestas en una campaña online.

El Partido de la Gente hace lives todos los días y no pocas veces lo contactan para que hable directamente con los militantes. Ayer, por ejemplo, estuvo y aprovechó de apuntar a sus contrincantes a La Moneda, justamente apelando a su condición de académico que vive de un salario.

La lista de candidatos al Parlamento que tiene el Partido de la Gente está expectante de su llegada para que apoye presencialmente sus candidaturas.

Valeska de las Nieves, candidata a senadora por la Región Metropolitana, justifica la ausencia del candidato: “Estamos en un contexto complejo, lo que hace complicado viajar, hay pandemia, además todo a su tiempo, los goles se meten de a uno”.

Rodrigo Moreno, candidato a diputado por el distrito 9 (Independencia, Recoleta, Renca, entre otras), dijo que “las campañas oficiales aún no parten, por lo que está bien, solo me preocupa que a Franco lo están dejando de lado en canales de debate”.

El exdiputado y actual candidato por el distrito 6 (Cabildo, Calle Larga, Los Andes, entre otras) Gaspar Rivas mencionó que no ha vuelto a hablar con Parisi desde que sellaron un pacto y se unió a su lista parlamentaria. “Espero que empiece evidentemente a subir en las encuestas, no me cabe duda de que el hecho de que no esté en Chile genera que quede rezagado en las encuestas, entonces su presencia en Chile lo va a hacer aumentar el apoyo popular”, añade.