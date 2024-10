Frente Amplio conserva comunas clave, pero recibe duro golpe electoral que le costó perder siete alcaldías

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, estaba adentro del salón Montt Varas en La Moneda atenta a su celular. La exdelegada presidencial llegó hasta ahí para reunirse junto a otros dirigentes del oficialismo y algunos ministros del comité político mientras, con preocupación, monitoreaba los resultados de la segunda elección municipal que enfrentaba el partido.

Al celular de la máxima dirigenta frenteamplista iban llegando comentarios de los primeros resultados preliminares de la elección de alcaldes. En los distintos chats de Whatsapp del FA, pasadas las 18:00 de la tarde, el nerviosismo estaba instalado. Incluso, a esa hora, se asomaba algo de pesimismo. A esa altura, en el partido reconocían estar asustados principalmente por la elección de Ñuñoa, donde la actual alcaldesa Emilia Ríos apostaba por su reelección. Los resultados de las primeras mesas iban entrando y ya se sabía que iba a ser una dura disputa voto a voto con el candidato de la derecha, Sebastián Sichel.

Junto al temor que rodeaba la reelección de Ríos, también se empezó a extender una creciente preocupación por otra de las principales apuestas del FA: el candidato Miguel Concha quien pretendía heredar el imperio de la DC en la zona luego de que la alcaldesa Carolina Leitao no pudiera reelegirse.

Mientras Martínez no daba ninguna señal positiva a sus compañeros de la alianza de gobierno que estaban junto a ella mirando las pantallas que se instalaron en el salón, a varios kilómetros de La Moneda, el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic esperaba los resultados junto a su equipo más cercano en la plaza de armas de la comuna. Ahí instaló un escenario y el lugar se llenó de partidarios de una de las estrellas del FA. Ahí solo reinaba la alegría, el festejo y la satisfacción de estar consiguiendo un resultado histórico.

Vodanovic estaba ajeno a toda la preocupación que se instalaba en su partido porque supo de inmediato que esta iba a ser su gran noche. Los primeros resultados mostraron la tendencia de que estaba arrasando y que sepultaría la carta del Partido Republicano, el general (r) Enrique Bassaletti. Tanto así, que desde temprano el equipo de Vodanovic fue contactado desde La Moneda para invitarlo a Palacio junto al resto de los alcaldes victoriosos, donde llegó cerca de las 23.00. Incluso se evaluaba la opción de hacer este lunes una actividad de prensa en la sede del FA para celebrar la victoria junto a los otros alcaldes de la colectividad.

El jefe comunal de Maipú se convirtió en el principal logro de su partido y le dará a su colectividad un respiro para lucirse. La primera vez que el FA compitió en una municipal fue en 2021 y el contexto era otro. No eran un partido único, compitieron separados como Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes e incluso en ese tiempo el Partido Liberal estaba adentro de la coalición.

Esa vez lograron dar un paso al frente en los gobiernos municipales y consiguieron 494.247 votos a nivel nacional, lo cual equivale al 7,8%. Junto con eso, consiguieron 11 alcaldes. Esa vez no solo conquistaron Maipú, sino que también le arrebataron a la derecha importantes comunas como Ñuñoa, Viña del Mar con Macarena Ripamonti, Valdivia con Carla Amtmann.

Los triunfos y las derrotas

Pasadas las 21.00 de la noche, según los resultados preliminares del Servel, Vodanovic se imponía con más del 70% de los votos, se encaminaba a ser el alcalde más votado de Chile y gobernar la segunda comuna con más electores del país.

En contraste con la felicidad que se apoderó de Maipú, en Ñuñoa los militantes frenteamplistas estaban hundidos en nerviosismo. Pasadas las 21.15 de la noche y con el 22% de las mesas escrutadas, el Servel entregaba los resultados que se transformarían en una de las derrotas más dolorosas para el FA.

Durante la noche, en privado, varios dirigentes frenteamplistas reconocían que Ñuñoa era una comuna clave que pretendían retener. Más aún cuando el contendor era el exministro, una figura del piñerismo que tuvo una ruda campaña con fuertes críticas al proyecto político del FA y a la gestión de Ríos durante estos cuatro años.

La jefa comunal de Ñuñoa, de hecho, con el tiempo se transformó en un liderazgo municipal importante para el FA. La frenteamplista rápidamente, durante su gestión, siguió el mismo rumbo que Vodanovic, se alejó del partido y administró su comuna con pragmatismo y dando un rápido giro hacia la seguridad y la recuperación de los espacios públicos. Pero nada de eso bastó.

Pese a las malas noticias en esa comuna, el FA logró afirmar su triunfo en Valdivia. La alcaldesa Amtmann -también cercana a Vodanovic y Ríos- consiguió su reelección. A ella se sumaba también la consolidación del liderazgo de Ripamonti. Pasadas las 21.30, la actual jefa comunal superaba el 50% de los votos.

Su triunfo implicaba la derrota del candidato de la derecha Iván Poduje y de paso, afirmó a uno de los principales liderazgos comunales del FA que tuvo una campaña marcada por el desastre de los incendios. Otra buena noticia para el FA también llegó de la comuna de Valparaíso. El partido logró quedarse con la comuna que lidera el alcalde Jorge Sharp. La candidata Camila Nieto se convertía en la ganadora y a las 21.40 se trasladó a la Plaza Aníbal Pinto para celebrar.

Voto a voto en Peñalolén

Finalmente otra de las disputas que, al cierre de esta edición, se estaba viviendo voto a voto se desató en Peñalolén. En esa pelea, Concha estaba consiguiendo un frágil triunfo con poco más del 36%, pero seguido muy de cerca por la candidata de Chile Vamos Claudia Mora que registraba un 35% de los votos. La diferencia era tan estrecha, que todo indica que esta comuna terminará en el Tricel.

Ganar Peñalolén se convirtió en un objetivo estratégico del FA, sobre todo porque implicaba arrebatarle una comuna que por décadas ha sido un semillero de liderazgos para la DC. De hecho por eso fue que en la recta final, el equipo de Concha empujó una campaña que iba de la mano con la del candidato a gobernador Claudio Orrego, quien lideró dicha comuna por varios periodos.

El balance general para el FA finalmente quedó así. Perdieron la comuna de Casablanca y además perdieron a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, quien no logró imponerse a la candidata de RN Carolina Corti. En Estación Central consiguieron la reelección de Felipe Muñoz.

Otra pérdida fue Independencia. Aquí el exalcalde Gonzalo Durán -ahora delegado presidencial metropolitano- no logró heredar su mandato a la candidata del FA Daniela parada. Otro de los cupos que perdieron fue Melipilla. La alcaldesa Lorena Olavarría no logró su reelección y perdió ante Paula Garate de la UDI. En San Miguel la alcaldesa Erika Martínez tampoco logró renovar su periodo y sucumbió ante la UDI Carol Bown. El mismo destino tuvo el alcalde FA de Tiltil Luis Valenzuela quien no retuvo su puesto y perdió ante el independiente en cupo republicano César Mena.

En resumen, de las 11 comunas que lograron en 2021, perdieron siete -Melipilla, Tiltil, Casablanca, Quilpué, Independencia, San Miguel y Ñuñoa-, mientras que, al cierre de esta edición, sumaron una nueva: Valparaíso, mientras peleaban voto a voto Peñalolén.