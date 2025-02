Frente Amplio intenta hacer control de daños tras el congelamiento del Servel a millonarios gastos

A eso de las 16.00 de este jueves algunos militantes del Frente Amplio comenzaron a recibir un mensaje vía WhatsApp firmado por el tesorero de la colectividad, Yerko Cortés (ex Convergencia Social). A pesar de que no es común que el dirigente envíe comunicaciones en la interna, no fue algo sorpresivo, pues horas antes se había conocido públicamente que el Servicio Electoral (Servel) había retenido millonarios aportes.

Son $257 millones que corresponden al último trimestre de 2024, según publicó La Segunda. De acuerdo al medio, la decisión se debió a gastos rechazados en el balance del último año auditado, es decir, 2023.

Ese año no existía el Frente Amplio como partido, por lo que el Servel revisó a Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS). En RD se observaron gastos por más de $12 millones que no cumplirían con la Ley de partidos políticos, por ejemplo, “tablas de aperitivo” y “salsa de alcachofa, té y jugos”; mientras que CS fueron $1,7 millones como “gran peña del trabajo” o celebración del 18 chico.

La publicación encendió las alarmas en la tienda. Por lo mismo, Cortés intentó hacer control de daños y ofreció primero una reunión para las 21.30 de este jueves con el objetivo de explicar en detalle lo ocurrido. Esto se concretó a esa hora y participaron directivas regionales y dirigentes a lo largo del país.

Pero antes del encuentro, el mensaje que recibieron los militantes también tenía explicaciones del tesorero para contrarrestar las dudas que surgieron.

Precisamente la unión de CS con RD fue uno de los argumentos que entregó en el texto difundido por WhatsApp. “El proceso de fusión del Frente Amplio ha significado un gran desafío, no sólo en términos políticos y orgánicos, también administrativos y financieros”, comenzó diciendo.

Luego, detalló que lo que pidió Servel fue solicitar más información sobre el periodo 2023, algo que -dijo- “estamos resolviendo oportunamente”.

Sobre los cuestionamientos, afirmó en el mensaje que “los recursos han sido utilizados y rendidos en conformidad con la normativa vigente, y ninguno de ellos ha sido objetado en temas de fondo”.

Y cerró: “Las rendiciones trimestrales de transparencia del Frente Amplio se encuentran al día. No obstante, el proceso administrativo regular del Servel, para todos los partidos políticos, durante el periodo de observaciones establece un cese en la recepción de fondos públicos, para poder volver a hacer uso de ellos una vez que sea aprobado el balance del último trimestre en rendición”.

Foto de Macarena Energici / Cedida por el Frente Amplio

Consultado por lo ocurrido, Cortés confirmó a La Tercera que envió estos mensajes y aclaró que “nos encontramos trabajando para resolver las observaciones y requerimientos que nos ha hecho el Servel, esto es un procedimiento regular y que actualmente afecta a la mayoría de los partidos que reciben aportes del Estado, hay incluso algunos que llevan más de 2 años con recursos congelados”.

De hecho, a varios en el partido les llamó la atención que se destacara exclusivamente el proceso de balance y rendición del FA cuando, según los datos que manejan, colectividades como el Partido de la Gente tiene objetado su balance del 2022 y 2023, mientras que lo mismo ocurre con el Partido Republicano en su balance de 2023.

Dirigentes de la colectividad explicaron a este medio que el tipo de gastos objetados no son por el motivo del uso de recursos, más bien por falta de información que justifique los gastos. Aseguran que todo tiene respaldo de boletas y boucher, pero que el Servel además pide elementos extra con los que se pueda comprobar que se realizaron dichas actividades, como fotografías o listas de asistentes.

Al respecto, Cortés dijo que “esperamos resolver estas observaciones a la brevedad y contar en el mes de marzo con la aprobación de nuestros balances. Ningún gasto ha sido objetado por su naturaleza, sólo se solicitan más antecedentes que respalden el gasto, ya que todo lo rendido cuenta con la documentación correspondiente”.

Los recursos para 2025

La Tercera tuvo acceso al Informe de Presupuesto del Frente Amplio 2025, presentado en la primera sesión del comité central de este año de la colectividad.

En el documento, elaborado por la tesorería del partido, se especifica el estado actual de las finanzas de la colectividad posterior a la fusión de sus partidos el año pasado y se detalla los aportes del Servel para el año 2025.

En este apartado se puntualiza que el aporte fiscal entregado por el servicio electoral es un 4,3% superior al año anterior, alcanzando un total de $9.585.706.804. El monto corresponde al total que maneja el servicio para todos los partidos políticos del país.

Esta cifra se divide en aportes trimestrales, con una base establecida por 230 millones de pesos, pero para el tercer trimestre se considera un “posible descuento de 20 millones por fondos no aceptados en la rendición de los gastos asociados al incentivo a la participación de mujeres”. Por ende, en julio podrían contar con un presupuesto de $210 millones.

Foto de Macarena Energici / Cedida por el Frente Amplio

Según la Ley de Partidos , al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres, y en el caso de que un partido no cumpla con el porcentaje de gasto mínimo establecido, se le debe descontar de los aportes que recibirá al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir dicho mínimo.

En el aporte fiscal del tercer trimestre se hace el descuento de este 10% para la promoción de la participación femenina, que en el caso del FA correspondió a $231.302.323 en el tercer trimestre del 2024.

Durante julio, agosto y septiembre de 2024, el FA gastó una suma total de $2.712.816 por actividades de fomento a la participación femenina, de acuerdo a lo que se declara en transparencia activa del FA. Esta cifra representaría el 11,7% de la totalidad presupuestada para gastos relacionados con la promoción de la participación política de las mujeres.

Desde la tienda indicaron que “la rendición se realizó correctamente y en los plazos estipulados por ley y esperamos que los gastos rendidos sean todos aceptados por el Servel”. Así, hicieron hincapié en que lo descrito en el informe de su presupuesto para el 2025 es una proyección respecto a que el Servel podría considerar como “no imputable” dentro de ese 10%.

Desde el Servel señalaron que el partido efectuó su rendición de las actividades de 2024 respecto al fomento de la participación política de la mujer el pasado 20 de enero, dentro del plazo estipulado. Por lo que, esta revisión se encuentra en proceso actualmente.

Sobre el tema, Bernarda Pérez, secretaria nacional de la Unidad de Formación del partido, dijo que la estimación referida en el documento “tiene que ver con una parcialidad de un todo y lo que hemos hecho ha sido regirnos por el instructivo del Servel, que es muy claro. Es posible que dentro de la planificación anual haya habido una actividad que no se realizó, por eso se hace esta proyección, pueden pasar cosas a nivel país o de organización interna en el partido que deben anticiparse. Es una responsabilidad política prever y proyectar situaciones respecto al presupuesto”.

No obstante, añadió que la entidad ha ido presentando nuevas indicaciones desde que se comenzó a implementar este instructivo y que para el partido, “no sólo son las actividades que realizamos, -como el espacio a la formación política, la formación de bibliotecas en regiones o los círculos de lecturas-, sino también hacerse cargo de las condiciones en que las mujeres participan en esos espacios de participación política”.

Santiago 30 de noviembre 2024. Constanza Martinez preside el Primer ComitŽ Central del Frente Amplio, de cara a la œltima etapa del Gobierno y las pr—ximas elecciones parlamentarias y presidencial 2025, en el Ex Congreso De Santiago. Javier Torres/Aton Chile

Dentro del Frente Feminista de la colectividad coinciden en que se trata de estimaciones internas realizadas en un contexto de prevención en el presupuesto. Además, consideran que el aporte de la colectividad va más en línea con lo que significa la participación política de las mujeres, que sería mucho más amplio que lo que expone el reglamento del Servel.

Por otra parte, el informe también detalla que la Secretaría de Formación y Unidad de Género del partido cuenta con un presupuesto de $6 millones para el desarrollo de un plan de formación. Para el cual “debe dialogar con los fondos asociados a los proyectos de incentivo a la participación de mujeres de la unidad de género”, que corresponde a $44.462.000.