Gabriel Boric insta a Bolivia a retomar relaciones diplomáticas aunque advierte que Chile “no negocia soberanía " y anuncia que primera gira será a Argentina

El Presidente Gabriel Boric -quien asumió el viernes pasado en el cargo- instó a su par de Bolivia, Luis Arce a retomar las “relaciones diplomáticas” entre ambos países.

En un encuentro con los corresponsales extranjeros acreditados en el país, organizado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile y realizado en el Palacio de La Moneda, el Mandatario afirmó que “tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia) (...) La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada; te soy sincero, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende de que haya voluntad de ambas partes”.

Sin embargo, el Presidente fue enfático en señalar que “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el Presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que yo le he invitado, y creo que hay buena disposición de parte ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”.

“Creo que es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas, y que el último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura. Cómo en democracia no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para, respetando nuestras visiones diferentes, respecto a un punto específico podamos mejorar la integración”, agregó Boric.

Las relaciones a ese nivel entre ambas naciones se quebraron en 1978, cuando el Presidente boliviano de la época, Hugo Banzer, decidió ponerles. Desde esa fecha, ambos países solo mantienen relación a nivel de consulados, sin embajadas.

Durante estos 44 años, Chile y Bolivia han tenido una serie de altibajos, marcados principalmente por la aspiración del país vecino de una salida al mar.

Uno de los hitos más trascendentales en la historia política de ambos países fue la demanda de los altiplánicos ante la Corte Internacional de la Haya -impulsada en 2013 por el entonces presidente Evo Morales- donde pedían que se obligara a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.

Tras años de litigio, en 2018 el tribunal -por 12 votos contra 3- rechazó la solicitud boliviana y estableció que Chile no tenía obligación alguna en la materia.

Tras ese fallo adverso, el último intento de reestablecer relaciones -aunque no diplomáticas- vino desde Chile, en 2021, cuando el entonces canciller de Sebastián Piñera, Andrés Allamand, anunció un hito de relevancia: la “normalización” de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia.

Primera visita internacional a Argentina

El Mandatario también confirmó este lunes frente a los corresponsales extranjeros que su primer viaje internacional será a Argentina.

“Estoy en condiciones de confirmar que conversamos con el Presidente Alberto Fernández y que nuestro primer viaje será internacional será a Argentina. Estamos viendo los detalles del mismo, queremos que no sea algo solamente simbólico, sino que se traduzca en colaboraciones concretas, por ejemplo, en término de facilitar el paso de las fronteras, en inversiones”, informó.

“Le pedí al Presidente Fernández de que considerásemos la posibilidad de que no sea solamente Buenos Aires, sino que además incluya alguna provincia del interior, para que la idea que estamos tratando de avanzar en Chile también se exprese en otras partes, que la visita no sea solo a los lugares más institucionales”, añadió Boric.

Posible ayuda humanitaria a Ucrania

El jefe de Estado volvió a criticar la invasión de Rusia a Ucrania y afirmó que se está viendo la forma de enviar ayuda humanitaria al país liderado por Volodímir Zelenski.

“Nuestra visión es que estamos ante una guerra de agresión, que viola y que es un retroceso en los estándares del derecho internacional, que hay que hacer todos los esfuerzos por sentar a las partes a una mesa de negociación y cesar las hostilidades lo antes posible, en donde hemos visto crímenes como lo que pasó en Mariúpol el fin de semana, o cuestiones como el bombardeo a kilómetros de la frontera con Polonia”, indicó.

El Presidente aseguró además que “sabemos que la OTAN ha dicho que no intervendrá militarmente pero si es que se pasa la frontera sí, estamos todos muy tensos, muy preocupados por eso. Ahora, yo soy consciente de la humilde posición que tiene Chile en el concierto internacional, entonces no soy quién para decir ‘usted tiene que hacer esto señor Zelenski’, seamos conscientes también de nuestro rol”.

En ese sentido, el Jefe de Estado agregó que “vamos a tener una posición clara de respeto a los derechos humanos, respeto al derecho internacional de fomentar humildemente nuestro esfuerzos para el diálogo y el cese de las hostilidades y lo hemos estado conversando con el representante Ucrania en Chile, de ver cómo podemos prestar algún nivel de ayuda humanitaria en lo que esté nuestras capacidades, y ojalá eso hacerlo a nivel Latinoamericano, yo creo que sería ideal hacerlo a nivel Latinoamericano”.

“Por lo pronto, vamos a conversar con las autoridades ucranianas para ver en qué podemos colaborar humanitariamente en esto. Por cierto en los organismos internacionales nuestro voto va a estar sancionando lo que ha sido las acciones militares de Rusia”, concluyó.

Chile ratificará Escazú en marzo

Finalmente, el Presidente también confirmó en la conferencia que ratificará el Tratado de Escazú. Justamente Chile fue uno de los impulsores de este acuerdo, pero el gobierno del Presidente Piñera anunció en septiembre de 2020 que no suscribiría el pacto al considerarlo “inconveniente” para las pretensiones nacionales.

“Vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el tratado de Escazú, estamos viendo temas de agenda para coordinar con los ministerios responsables, pero sí puedo asegurar de que va a ser durante marzo, y por lo tanto para la próxima COP 27 Chile va a estar íntegramente en Escazú”, aseguró el Mandatario.