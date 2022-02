Gabriel Boric sobre crisis migratoria en Iquique: “Nosotros no tenemos facultades”

Tras el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria, el lunes 31 de enero se produjo un paro en la ciudad de Iquique, el cual incluyó marchas, barricadas, una caravana de taxistas, el bloqueo de rutas de ingreso a la zona por parte de camioneros y la suspensión de funciones en el aeropuerto.

Una situación que se gatilló luego de que cuatro personas extranjeras se enfrentaran a dos carabineros tras un control policial de droga en el sector de Playa Cavancha, el 25 de enero. Uno de ellos golpeó a uno de los funcionarios en su rostro con una manopla, ocasionándole una fractura.

La situación en la ciudad norteña -en la que también se produjo una manifestación el domingo- desató además tensiones entre el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera y la administración entrante del Mandatario electo, Gabriel Boric, quien esta mañana consultado a las afueras de la denominada “Moneda chica” por la crisis migratoria respondió que, si bien “lo tenemos muy presente”, “nosotros no tenemos facultades”.

“Izkia (Siches) va a hablar”, agregó el frenteamplista tras asegurar que no entregaría declaraciones.

La futura ministra del Interior este lunes ya se había referido a la situación actual de Iquique, dejando en claro que respecto a posibles soluciones para enfrentar actualmente la crisis en la ciudad “hay que preguntarle al (actual) gobierno”.

“Creo que eso es lo que hay que hacer, preguntarle al ministro Delgado cuáles son las medidas que van a tomar. Ojalá se puedan implementar, no es un problema sencillo”, precisó la doctora.

En una línea similar y tras los dichos de Siches, la futura ministra de la Segegob, Camila Vallejo, insistió en que si bien como próximo gobierno están trabajando para elaborar soluciones a la crisis migratoria, “respetamos que el actual gobierno sigue siendo Sebastián Piñera hasta el 11 de marzo y tiene un mando constitucional”.

“(...) La responsabilidad del gobierno y de ejecutar políticas públicas para dar soluciones o atender a la situación crítica que se está viviendo en el norte es del gobierno actual y esperamos que se den respuestas inmediatas como también de largo plazo, atendiendo que esto es complejo porque toca política migratoria, toca coordinación internacional también, toca varias aristas”, agregó la diputada comunista.

La respuesta de la futura administración llegó hasta La Moneda, lugar en donde, durante la misma jornada, el actual titular del Interior, Rodrigo Delgado, anunció un viaje a la zona para reunirse con el delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, y puntualizó en que “vamos a seguir con las expulsiones, vamos a seguir trabajando con las policías, vamos a seguir reforzando las fronteras, pero necesitamos herramientas y esas nuevas herramientas están en la nueva Ley de migraciones”.

Sobre la ley en particular, precisó que algunos parlamentarios de oposición “entorpecieron” su discusión y emplazó al futuro gobierno: “Hay quienes incluso no quisieron que esa Ley se promulgara; hubo 42 parlamentarios, fundamentalmente de oposición ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el Presidente electo, 3 futuros ministros y 3 futuros subsecretarios que fueron al Tribunal Constitucional (TC) para que no existiese la reconducción y no siguiéramos adelante con la solicitud de Visa a las personas que venían a Chile”.

“Cuando yo digo que hay 42 parlamentarios, entre ellos algunos ministros y ministras designados que tenían una postura muy distinta con respecto a instrumentos y herramientas para que la policía de la frontera frenara la migración desenfrenada y fueron al Tribunal Constitucional por ello, si hubo un cambio de postura o no, sería bueno saberlo”, agregó.

Horas más tarde de la intervención de Delgado en la sede de gobierno, el próximo ministro de Segpres, Giorgio Jackson, abordó las declaraciones del actual secretario de Estado. Al respecto, aseguró que “el gobierno del Presidente Piñera y el ministro del Interior están en sus funciones hasta el día 11 de marzo, esperamos que las puedan cumplir”.

Sobre el emplazamiento respecto de la Ley de migraciones, el diputado RD declaró: “La verdad es que la cantidad de meses que ha estado paralizado el reglamento respecto a la Ley de Migración no tiene absolutamente nada que ver con lo que haya sido un control de constitucionalidad de esa ley”.

El ministro del Interior llegó esta mañana a Iquique para reunirse con gremios de la zona, juntas de vecinos y autoridades locales. Hasta la ciudad norteña llegó también la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas; el director (s) de la Policía de Investigaciones, Claudio González; el general subdirector de Carabineros, Esteban Díaz; y el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás.