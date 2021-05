Gobernadores: las disputas que se zanjarán en segunda vuelta

La segunda vuelta de gobernadores requerirá de todos los pactos, entendimientos y acuerdos políticos para el traspaso de votos. Sin embargo, tras conocer los resultados de la elección, las puertas siguen sin abrirse y los terceros lugares preferían celebrar sus apoyos que dar pasos en favor de otras candidaturas.

Tal como se esperaba, de 16 regiones, sólo tres finiquitaron su proceso ayer en la noche, mientras que en las otras 13 irán a una nueva definición entre las dos principales mayorías el próximo 13 de junio, al no lograr el 40% requerido para convertirse en la primera autoridad regional autónoma. De éstas, sólo en Coquimbo no había un ganador seguro al cierre de nuestra edición, mientras que en las otras 11 el pacto Unidad Constituyente (UC), formado por PS, PPD, PR y DC, pasaba a una segunda vuelta, liderando en siete regiones.

El pacto Chile Vamos, en tanto, aunque aseguró el paso de sus candidatos al balotaje en nueve regiones, sólo obtuvo la primera mayoría en dos regiones: Arica y Los Ríos, lo que aleja las posibilidades de obtener un triunfo definitivo para el oficialismo. En el caso de Arica, Enrique Lee triunfó con un 31,2%, mientras que en Los Ríos, la RN María José Gatica superaba con un 37% a Luis Cuvertino, de Unidad constituyente, con un 32%. “Logramos sacar nuevamente la primera mayoría en votación regional. Cerca de 40 mil personas se levantaron y fueron a votar el sábado y domingo a depositar su confianza en mí. Vamos a seguir trabajando, porque eso nos da la posibilidad de ganar la final que se nos viene”, señalaba Gatica, una de las escasas triunfadoras de la lista de la derecha.

La Araucanía: ecologistas cierran la puerta a Tuma

Una dura estocada sufrió la derecha en la Novena Región, que históricamente ha sido considerado un bastión de este sector. “Otra vez me dieron primera mayoría y quien me sigue está 10 puntos más abajo. Estoy muy contento de la posibilidad de construir una mayoría regional. Hoy día se derrotó al piñerismo y sus representantes y en 30 días esperamos hacer lo propio”, indicaba Eugenio Tuma (PPD), quien obtenía cerca de 30,29% de la votación, con lo cual pasaría a segunda vuelta con el postulante de Chile Vamos, Luciano Rivas, que figuraba con un 19,9% con el 98,3% de las mesas escrutadas.

Tuma atribuye su votación a que la ciudadanía reconoce su pasado político -”todavía confía en mí”- y por ello aseguraba que tocará todas las teclas posibles para lograr el voto de aquellos independientes que fueron en tres listas diferentes. “Si hoy no logramos el 40%, como gobernador espero sacar más del 50% y eso nos va a permitir legitimar y tener un nuevo respaldo ciudadano. Por supuesto que trataré de tender puentes, si nuestro proyecto de defensa del medioambiente no es muy distinto de la idea de ellos de crear una región sustentable”, remarcó.

No obstante, Luis Levi, quien obtenía la tercera mayoría, con un 15%, resaltó que sus votos del pacto Ecologistas Independientes no son traspasables. “Los votos no son míos, son de la gente, ellos deciden. No puedo decir por quién votar. Para mí, ellos son las dos derechas, yo debo ser consecuente con la gente, no corresponde que los apoye, no está dentro de mi análisis”, manifestó este independiente que participó en las primarias con los ecologistas y las ganó.

La dispersión de votos entre los candidatos de izquierda que iban fuera de los pactos tradicionales les jugó una mala pasada. La suma de los votos de Levi, Aucán Huilcamán, Vicente Painel (FRVS) y Luis Vivanco, del PH, llega casi al 40% que les hubiera permitido, de haber ido unidos, ganar la elección en primera vuelta. “Nosotros entendíamos que podíamos estar en segunda vuelta, trabajamos para eso, pero nos restamos votos entre nosotros, hubo mucha dispersión de votos. Pero no hay conexión con esas otras candidaturas, tenemos una Concertación que esta desgastada y una derecha que perdió en el Apruebo. Nuestro trabajo es totalmente distinto”, acotó.

Eugenio Tuma, candidato a gobernador regional por la Araucanía.

Biobío: Díaz el ex DC

Tranquilo se quedará Rodrigo Díaz esperando que el resto determine cómo apoyarlo, luego de obtener en 27,4% como candidato independiente, que lo dejó en primer lugar para enfrentar en segunda vuelta a la representante de Chile Vamos, Flor Weisse (UDI), quien sacó el 19%. “Le hemos ganado a siete candidatos que representaban a siete coaliciones distintas. Es obvio que la gente en la segunda vuelta va a ver dos candidaturas: una que representa al Presidente Piñera y otra que soy yo, un opositor”, señala el ex DC.

La campaña del exintendente del gobierno de Bachelet generó controversia en la región, pues corrió por fuera del pacto de la Unión Constituyente, coalición que optó por levantar a Eric Aedo, quien este fin de semana apenas alcanzó un 14%.

Anoche Aedo optó por guardar silencio respecto de si llamará a votar por Díaz. Sus cercanos aseguraron que hoy podría referirse al tema.

“Hay mucha gente que era adherente de mi expartido que me han apoyado desde el primer día, que milita o es simpatizante de UC, eso es parte de la votación que he obtenido como otros dirigentes gremiales y sociales”, aseguró ayer Díaz.

Un apoyo que confía se vuelque ahora en su favor con miras a la segunda vuelta. “Me gustaría que todos aquellos que quieren construir un mejor gobierno para la región me apoyen, y aquellos que obviamente son opositores también, esa sería la lógica. Esta es una propuesta programática de oposición al gobierno de Piñera, pero no estoy para acuerdos cupulares”, puntualizó.

Quien tampoco está para acuerdos cupulares es Ana Araneda, que en el pacto Ecologista e Independientes logró un 15%. “Nosotros vamos a dejar el voto libre, que cada persona pueda decidir por su voto, no vamos a interferir en eso. Ambos candidatos no tienen la coherencia que nosotros esperamos: queremos cuidar el medioambiente y los otros lo quieren destruir, porque hay intereses privados en sus candidaturas”, afirma sin preámbulos.

Por un lado, dice, está la mirada UDI sobre la economía de parte de Flor Weisse, y por otro recuerda que Díaz como intendente levantó dos proyectos que considera contaminantes, el de las termoeléctricas en Coronel y el de explotación de lantano en Penco.

Rodrigo Díaz.

La disputa por Los Lagos

En algún minuto, cuenta Patricio Vallespín (DC), le pareció que el triunfo en primera vuelta estaba a la mano. Sin embargo, los números del exdiputado y exintendente de Los Lagos se estabilizaron en torno al 36,43%, obligándolo a ir a una segunda vuelta que lo enfrentará al RN Ricardo Kuschel, quien obtuvo un 25,7%. “Tenemos la primera mayoría, y ahora hay que trabajar en la mirada unitaria que nos permita tener un frente único para enfrentar al candidato del oficialismo, y creo que tenemos una muy buena chance de ganar la gobernación. La oposición tenía cuatro candidatos, nos distribuimos los votos y por eso nadie ganó en primera vuelta”, declaró anoche Vallespín.

Por lo mismo, después de pasada esta primera etapa, la situación “nos obliga a tener un arco de unidad”. Y a partir de ahora, agregó el candidato DC, se hace necesario “hablar con todas las candidaturas para tener una gran integración”. Entre ellas despunta la del ecologista verde Alfonso Belmar, cuyo 16,29% lo dejó en tercer lugar. La suya, remató Vallespín, “es una propuesta muy en la línea de lo que nosotros hemos estado planteando: el desarrollo regional sustentable con inclusión social y territorial. Hay búsquedas comunes por hacer y construir posibles bases programáticas que integren esas miradas”.

Consultado a este respecto, Belmar dice no haber tenido “ningún acercamiento con la derecha ni con la centroderecha”, agregando que las bases del Partido Ecologista Verde ya establecieron que los apoyos serán definidos por el consejo nacional partidario, “y mientras no haya un consejo nacional no puedo salir a apoyar a nadie”. Sobre las “búsquedas comunes” evocadas por Vallespín, señaló: “El discurso así lo dice, pero tenemos 30 años de gobiernos de Concertación y la derecha, y los hechos dicen otra cosa. Hasta acá, eso está plasmado en un programa y son buenos deseos”.

O’Higgins: el peso sobre los regionalistas verdes

En la Región de O´Higgins hubo bastante pelea en los sufragios, quedando el candidato de UC, Pablo Silva (PS), con un 24,29 % y Eduardo Cornejo, de Chile Vamos, con 22,2%, pero seguido muy de cerca por los otros competidores.

En tercer lugar quedó el exalcalde Esteban Valenzuela, con un 20,39%. Con un pasado PPD, Valenzuela hoy no se siente cercano a sus antiguos aliados: “Yo me debo a un colectivo, no voy a personalizar. Voy a esperar que la coalición tome las decisiones, nosotros tenemos serios reparos con las máquinas clientelares, pero con las dos que pasaron a segunda vuelta”.

Valenzuela remarcó que la suma de votos de las dos primeras mayorías no llegan al 50% del electorado, ya que hubo una alta dispersión de los sufragios entre los distintas candidaturas. No solo Valenzuela bordeó el 20%, también sorprendió la alta votación (19,03%) del independiente Franklin Gallardo. “No voy a hacer declaraciones de a quién apoyaremos, los que pasan a segunda vuelta están muy lejos de constituir mayoría. Primero, tiene que haber autocrítica, acá la región tiene nuevos actores y ahí hay que ver cómo se construye mayoría”, dijo Valenzuela.

Asimismo, el presidente del FREVS, diputado Jaime Mulet, agregó concisamente: “Eso lo debe resolver la Región de O´Higgins”.

El norte lo definiría el PC

En el norte, el pacto Por Dignidad Regional podría convertirse en una suerte de gran elector de algunas de las contiendas de segunda vuelta.

Es precisamente lo que podría ocurrir en la Región de Atacama, donde el candidato comunista Javier Castillo (18%) podría jugar un papel clave para inclinar la balanza en favor de Carlos Pezo, representante del pacto Unidad Constituyente, que, con un 30% de los sufragios, se quedó con la primera mayoría y tendrá que disputar el balotaje con el independiente Miguel Vargas (23%).

Así también en Coquimbo, el abanderado del PC obtuvo un 21%, cifra que podría ser darle la victoria en segunda vuelta al candidato del Partido Ecologista Krist Naranjo (27%), quien deberá disputar el balotaje con el representante de Chile Vamos Marco Sulantay (26%).

En Tarapacá, el 24,3% de los votos obtenidos por el candidato del pacto Por Dignidad Regional, Enzo Morales, serán cruciales para mantener vigentes las opciones de triunfar en segunda vuelta del candidato frenteamplista José Miguel Carvajal (28%), quien se enfrentará a otra carta opositora: Marco Pérez (25%), candidato de Unidad Constituyente.

“Hoy nos reuniremos como dirección nacional y con información precisa sobre los resultados vamos a tomar posición en cada caso”, sostuvo escuetamente el secretario general del partido, Lautaro Carmona.