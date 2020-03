Gobierno endurece restricciones por Covid-19 y mesa social se cuadra

“Habrá toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 22.00 hasta las 5.00 del día siguiente. Las personas tienen que estar en sus domicilios”. Así presentó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la medida más restrictiva -que comenzó a regir la noche del domingo- de las 13 que horas antes anunció el gobierno para frenar la propagación del coronavirus en Chile

La decisión se tomó el sábado en la noche, luego de que el Consejo Asesor Covid-19 entregara orientaciones para varias de las nuevas acciones adoptadas para Santiago y regiones.

Respecto de la prohibición de desplazamientos nocturnos (según se comentó, definido luego de que se detectara que en algunas comunas la vida social no había declinado), el ministro indicó que “de esta manera se pueden disminuir los contactos sociales y también generar una posibilidad de verificar y fiscalizar que las personas que tienen que estar cumpliendo una cuarentena obligatoria, por razones de protección a otros, la estén cumpliendo en sus domicilios”.

En este sentido, otra de las medidas que comenzará a regir es una orden de prohibición de tránsito a segundas viviendas en balnearios, además del retorno obligatorio de quienes ya han viajado a la costa. “Todos deben retornar a su comuna de origen entre hoy y el martes hasta las 22 horas”, dijo el ministro, aludiendo nuevamente a la “irresponsabilidad” de quienes se han trasladado al litoral central.

Desde La Moneda comentan que habrá contingente policial para fiscalizar esta medida y también se intensificarán los controles en comunas de la zona oriente, donde se ha concentrado el brote de la enfermedad y se ha detectado que personas han hecho caso omiso a la recomendación de no salir de sus hogares.

Asimismo, se dispuso que “los casos positivos que no cumplan la cuarentena o manifiesten limitaciones para cumplirla en su domicilio, podrán ser ingresados en recintos adecuados que estarán disponibles a partir del lunes 23 de marzo”.

El ministro enfatizó, además, que en caso de resistencia, podrá intervenir la fuerza pública. Y el intendente Felipe Guevara insistió, en tanto, en que quienes incumplan la cuarentena obligatoria podrán ser sancionados con multas de hasta $50 millones y ser perseguidos penalmente.

Mesa Social Covid-19

Luego de los anuncios del gobierno, pasadas las 11.00 de este domingo se constituyó la Mesa Social por el Covid-19, compuesta por autoridades de Salud, alcaldes, rectores de universidades, representantes de la OMS y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

A pesar de la tensión previa entre algunos de los actores presentes en la instancia, la reunión partió con ofrecimientos de disculpas por las declaraciones cruzadas que durante la semana protagonizaron, entre otros, Mañalich, Siches y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

La reunión, de hecho, finalizó con llamados a actuar unidos ante la emergencia sanitaria, donde se valoraron las medidas anunciadas por el gobierno y se acordó un cronograma de nuevos encuentros.

“De este desafío salimos todos juntos. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos, es momento de unirnos, ya que se requiere un trabajo colaborativo”, comentó Siches al final del encuentro, junto con dar por superadas las controversias.

Más tarde, la ministra vocera Karla Rubilar agregó: “Agradecemos el tono, la forma y que se hayan convencido de que aquí hay que tener una sola voz y un solo actuar para que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos”.

En tanto, Codina agregó que “hay que trabajar por la unidad, por el bien de Chile, tomar medidas que salven vidas”.

El alcalde relató, también, que se les comunicó que dentro de 24 o 48 horas el gobierno podría adoptar medidas más restrictivas, además de evaluar la gratuidad del examen de detección del Covid-19.

El mensaje de Piñera

Por la noche, en tanto, el Presidente Sebastián Piñera entregó un mensaje por cadena nacional de televisión donde apuntó a los difíciles momentos que está atravesando el país ante la pandemia del coronavirus y la necesidad de afrontar la enfermedad de forma unida.

“Hoy son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, son tiempos de solidaridad y grandeza, y no de egoísmos y pequeñeces”, dijo en su alocución.

En este sentido, agradeció el “espíritu de unidad y colaboración que mostraron los actores de la mesa social”.

Además, junto con hacer una revisión de las medidas que ha venido tomando el Ejecutivo desde el inicio del brote epidémico a nivel mundial y destacar aquellas anunciadas a primera hora del domingo, también agregó una focalizada en los mayores de 80 años de edad.

“Hemos decidido que todos los adultos mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas, donde tendrán los cuidados que necesitan”, dijo el Mandatario.

De acuerdo al Censo de 2017, el universo de adultos mayores de 80 años y más en Chile alcanza a los 470.756 ciudadanos, de los cuales 172.281 son hombres y 298.475 son mujeres.

“Nuestras vidas han cambiado profundamente desde que se desató esta pandemia, alterando nuestras formas de trabajar, de estudiar, de saludarnos, de abastecernos, de relacionarnos y, en síntesis, de vivir nuestras vidas. Quizás lo más doloroso es que hemos debido alejarnos de muchos de nuestros seres queridos (...). Sé que es doloroso. Pero también sé que es necesario, porque es nuestra salud y la de nuestras familias y la de nuestros compatriotas las que están en juego”, agregó Piñera.

Salud reporta “trazabilidad no confiable” en la RM y en Ñuble

Seiscientos 32 casos reportó durante la jornada del domingo el ministro Mañalich, 95 más que el día sábado. En su informe diario, detalló que, como ha sido la tendencia, los casos siguen concentrándose en la capital y en la Región de Ñuble. “Estamos estabilizados en alrededor de 100 casos nuevos cada día”, precisó. Asimismo, 31 personas están hospitalizadas y 11 se encuentran conectadas a ventilación mecánica. Dos personas permanecen en estado crítico.

Sobre la información epidemiológica de los brotes, la autoridad sanitaria confirmó que, “a pesar de que los casos siguen siendo trazables, tenemos clusters en la Región Metropolitana y en el Ñuble, donde esta trazabilidad ya no es tan confiable”.

Ante esa situación, la presidenta del Colmed, Izkia Siches, quien ha exigido detallar de manera más precisa la información de los casos, indicó que esa solicitud se adoptó como un compromiso en la Mesa Social Covid-19.

“No solo nosotros, sino que el comité asesor ha solicitado informes epidemiológicos más detallados, eso debería ocurrir próximamente”, indicó.

Las reglas del tránsito nocturno

Con el establecimiento de un toque de queda nacional indefinido entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana para controlar el contagio de Covid-19, apenas un puñado de personas dedicadas a labores esenciales podrá circular de noche por las calles del país.

Según lo informado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la ciudadanía solo podrá acceder a un salvoconducto en casos excepcionales, como la necesidad de un tratamiento médico urgente o en la eventualidad de la muerte de un familiar directo, algo que ya ha sido prohibido en países donde la pandemia es más grave, como Italia. Este permiso debe ser solicitado en el portal comisariavirtual.cl.

La gran mayoría de los salvoconductos se entregará a aquellos individuos y organizaciones que trabajen en el suministro de servicios básicos (agua, luz, combustible, telecomunicaciones, transporte público, supermercados y farmacias), que sean parte del personal de emergencias (salud, bomberos, seguridad ciudadana) y que formen parte de la cadena de abastecimiento. Todas estas instituciones y sus trabajadores también deberán obtener el documento de forma remota, a través de la Comisaría Virtual de Carabineros.

En algunos casos especiales, como el del transporte de carga, se considerará como salvoconducto la guía de despacho respectiva. Algo similar se aplicará a los trabajadores del aeropuerto o a los pasajeros, que podrán usar sus credenciales y sus tarjetas de embarque.

En la otra vereda, a cargo de controlar el tránsito de la población durante el toque de queda se encontrarán las policías (Carabineros y PDI). Las Fuerzas Armadas, en tanto, continuarán cumpliendo con medidas de apoyo a la autoridad sanitaria, resguardando las líneas de abastecimiento y hospitales. Todo su equipamiento será higienizado antes y después de cada salida a terreno. Todos los efectivos que estén en terreno, incluidos aquellos a cargo de puntos de control ,usarán mascarillas y guantes.