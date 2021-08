Gobierno informa que la Convención está facultada para modificar su logo: “La identidad gráfica define mucho y no nos corresponde a nosotros fijarlo”

Este jueves el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, participó de la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional para dar detalles del proceso en materia de transparencia de la información y sus sesiones.

Fue en este marco en que el secretario de Estado informó que el órgano constituyente está facultado para modificar su actual logo y su identidad gráfica.

“Nosotros teníamos que tener una identidad gráfica y audiovisual, pero quisimos ser muy respetuosos porque la imagen audiovisual a veces representa mucho, y por lo mismo, cuando licitamos y contratamos este servicio, hicimos dos acápites: uno, el que ustedes ya conocen como gráfica y otro que es la que ustedes determinen”, detalló Ossa.

Sobre el segundo punto, el ministro explicó que “en nuestra contratación con los diseñadores existe un segundo acápite que está contratado que es aquel diseño e identidad gráfica y audiovisual que la convención determine. A veces la identidad gráfica define mucho y no nos corresponde a nosotros definirlos. No he visto mayores cuestionamiento a esta gráfica”.

Sobre la actual imagen de la instancia, el secretario de Estado explicó que “tuvimos como propósito tratar de representar este hemiciclo una paleta de colores que ojalá fuera lo más identitaria que pudiera representar ojalá lo más posible lo que ustedes representan. Pero insisto, siempre con la posibilidad y la manija de que quieran otra cosa”.

En la sesión también se cuestionó la ausencia del subsecretario Máximo Pavez y de la secretaria Ejecutiva de la instancia, Catalina Parot. Sobre el primero Ossa informó que fue decisión de él que no asistiera para abocarse a otras tareas del ministerio, mientras que sobre Parot informó que no pudo estar presente por motivos personales.