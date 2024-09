Gobierno respalda a Ana Lya Uriarte tras descartar gestiones en caso Caval y vinculación con Hermosilla: “Aclaró que no era tal”

Este lunes, desde el gobierno salieron a respaldar la declaración pública de la asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior y extitular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien este domingo descartó gestiones en el caso Caval y vinculaciones con el abogado Luis Hermosilla, formalizado por delitos de corrupción en el caso Audio.

La otrora jefa de gabinete durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet respondió al reportaje que publicó Ciper, en el que se reveló un chat entre el penalista y el empresario Munir Hazbún, quien actualmente es pareja de Natalia Compagnon.

En el referido intercambio de mensajes, el abogado señala que se contactaría con Uriarte, en el marco de una arista del caso Caval, en la que se trabajaba para retirar una querella por estafa que había interpuesto el empresario Gonzalo Vial Concha -que en ese entonces era representado por Hermosilla- en contra de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero.

Manuel Monsalve y Ana Lya Uriarte. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

Al respecto, la exsecretaria de Estado dijo a CNN Chile que “el abogado Luis Hermosilla me contactó, indicándome que, como abogado querellante, estaba presentando un desistimiento de la querella interpuesta por su representado en contra de la señora Compagnon y el señor Valero, y que se estarían presentando inconvenientes para materializar dicha gestión por el desacuerdo del señor Sebastián Dávalos, quien querría llevar el juicio hasta la últimas consecuencias para demostrar su total inocencia”.

En ese contexto, sostuvo que “le indiqué (a Hermosilla) que no advertía, por mi parte, gestiones posibles de realizar. Por lo tanto, quisiera manifestar que nunca participé, ni tuve relación de ningún tipo, en los hechos y circunstancias relativas al desistimiento de la citada querella, que es el contexto en el cual se me cita”.

Respaldo del gobierno

Inquirida por esa presunta vinculación de la asesora del subsecretario Manuel Monsalve, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió: “Ana Lya ya se pronunció a través de un comunicado en torno a esta especulación que surgía a través de los medios de comunicación sobre un posible nexo, que, al final, entiendo que aclaró que no era tal”.

FOTO: Aton.

La secretaria de Estado además sostuvo que en el gobierno están “sumamente tranquilos”, porque “se ha hecho la revisión correspondiente”.

Así mismo, enfatizó que “la justicia tiene que avanzar independientemente de militancia, de la cercanía” y destacó que “es una máxima que ha puesto el Presidente de la República (Gabriel Boric) desde hace tiempo y que se reforzó, por ejemplo, con el caso Convenios”.

En paralelo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue consultada por la supuesta vinculación de Uriarte con Hermosilla tras ser nombrada en una de las comunicaciones del abogado.

Valparaiso, 7 de agosto de 2024 La ministra de Interior, Carolina Toha, durante la Comision Mixta Ministerio de Seguridad Publica en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

“En el marco de este caso, en que aparentemente se van a ir conociendo poco a poco distintas conversaciones que hay en el chat del teléfono del señor Hermosilla, pueden salir nombradas muchas personas, en muchas conversaciones, pero no todas las conversaciones son inapropiadas y no todas constituyen delito”, retrucó.

Y luego agregó: “No cada vez que se nombre una conversación es equivalente a que aquí hay algo raro”.

“En este caso en particular, Ana Lya Uriarte ya ha salido a informar que se le preguntó su opinión sobre el procedimiento del cierre de una causa y ella señaló que no tenía nada que intervenir y no intervino en lo más mínimo”, recalcó.

Tohá recalcó que desde el gobierno de Boric esperan que “ojalá se conozca próximamente el chat en detalle para que esto pueda ser ratificado”.