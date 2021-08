Gustavo Toro asume como edil de San Ramón tras controvertida elección y formalización de exalcalde Aguilera: “Hoy se cierra un ciclo”

A tres semanas de que Miguel Ángel Aguilera fuera formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016, y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017; el exedil finalmente desistió de su recurso de apelación para anular los últimos comicios en la comuna que dieron el triunfo a Gustavo Toro (DC) con un 26,21% de los votos.

Con esta decisión, Aguilera reconoció que perdió ante Toro en los comicios que debieron repetirse en el 25% de las mesas de la comuna tras denunciarse irregularidades en el proceso. Una controversia que llegó a su capítulo final este miércoles, cuando el demócrata cristiano asumió formalmente como alcalde de San Ramón.

“Recibo con humildad y alegría el mandato de los vecinos de dirigir el destino de la comuna durante los próximos años. Es un orgullo ser alcalde de la comuna de San Ramón, la misma que me vio nacer y crecer. En estas tierras donde he forjado mi vocación social y compromiso con los más desprotegidos. Soy del tejido social a través de las distintas organizaciones territoriales, deportivas, culturales y religiosas. Construyendo una historia en comunidad con espíritu participativo y colectivo, el mismo espíritu que me enseñaron mis padres, quienes siempre estuvieron presentes en distintas instancias de organización comunal”, dijo Toro en su discurso de investidura.

“Soy afortunado de pertenecer a esta linda comuna, donde conocí a mi esposa, con quien tengo a tres hijos hermosos, lo más importante de mi vida. Sé que no ha sido fácil. Desde el silencio del anonimato han sido meses difíciles. Sin duda que en medio de esta campaña tan compleja, la vida ha resurgido y hemos sido padres nuevamente”, dijo con orgullo tras jurar como alcalde al igual que los concejales en sus respectivos nuevos roles.

“Asumo esta responsabilidad de alcalde luego de 25 años de voluntariado social en la comuna de San Ramón, que prepararon el camino al municipio. El mismo municipio que ha sido golpeado los últimos años. Son de público conocimiento los hechos de corrupción que hemos debido enfrentar, los mismos que han puesto en riesgo la institucionalidad local, causando descontento y malestar de muchos vecinos. Hoy se cierra un ciclo”, dijo Toro sin referirse directamente al exalcalde Miguel Ángel Aguilera.

Por otro lado, posterior a la ceremonia, el ahora jefe municipal acusó que “Faltan muchos bienes municipales”, por lo que evaluarán realizar una auditoría externa. “Lo más probable es que en el concejo municipal del martes votemos una propuesta que pondré en tabla, consistente en una auditoría externa. Si bien hoy hay una auditoría por parte de la Contraloría, es bastante lenta, y hacerlo nos dará una foto de cómo estamos recibiendo el municipio de San Ramón”.

“El compromiso que hoy asumo es colaborar con toda mi energía en la construcción de este nuevo municipio, en el que el eje central sea la generosidad, el buen trato, el trabajo en equipo, donde el bien común está por sobre individuales y que no exista espacio para la corrupción. (...) Me comprometo con las transformaciones profundas que la comuna requiere de manera urgente”, continuó en sus palabras de asunción.

“En este día de lluvia que nos invita a renovar nuestro espíritu de servicio y limpiar todo lo malo que ha dañado la comuna; Invito a trabajar unidos sin importar los colores políticos, religiosos o cualquier cosa que nos pueda dividir. Es tiempo de pensar en las personas que más nos necesitan, de caminar juntos y de hacer de San Ramón una hermosa comuna que permita decir que vamos a vivir mejor”, concluyó Gustavo Toro.