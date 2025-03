Harold Mayne-Nicholls entrega plazo final para confirmar o descartar su candidatura presidencial

El ex expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, reconoció que aún no es candidato presidencial de cara a las elecciones de 2025, pero dio luces respecto a las fechas para determinar su eventual aventura en la política.

Aunque admitió que le parece “apresurado” confirmar su campaña antes de terminar su gira por distintas regiones del país, reconoció que “de que hay interés, sí que hay interés” en una candidatura.

En su recorrido, que tiene por objetivo “conocer lo que la gente quiere”, además de conversar para enterarse de las opiniones y necesidades de ciudadanos y autoridades locales, se estaría dando a conocer.

En diálogo con Mesa Central de Canal 13, al ex timonel de la ANFP se le consultó sobre el estado actual de su candidatura, ante lo cual contestó que “está en un proceso de análisis profundo para poder elaborar un proyecto serio, que sea un proyecto que ayude a la gente y que, además de eso, después venga la recolección de las firmas. Pero (...) mientras no recorra las cinco regiones que me faltan, prefiero dejarlo todavía en estudio”.

Siguiendo esa línea, Mayne-Nicholls aseguró que, junto a su equipo, definieron un plazo para las determinaciones. “Yo diría que la última semana de marzo o la primera semana de abril. Ahí vamos a tener novedades”, dijo.

Al consultarle por la recolección de firmas para una candidatura independiente y, simultáneamente, las reuniones que ha sostenido con presidentes de distintos partidos, aclaró que considera que el diálogo es para él “lo básico”.

“El país no es de un partido, no le pertenece a un grupo político porque estén gobernando”, criticó Mayne-Nicholls. “El país es de todos y hay que gobernar para todos. Y ahí creo que de repente ha faltado, en los últimos años, lo que uno ve, ha faltado conversación, ha faltado diálogo y, evidentemente, ha faltado mesura y cordura a la hora de tomar las grandes decisiones”.

De igual manera, fue abordado respecto a las motivaciones para llegar a la máxima magistratura de Chile. “Siento que al país le falta algo que antes teníamos. Esa unión, ese sentido comunitario, ese estar todos reunidos bajo una misma causa, y creo que eso se perdió”, indicó.