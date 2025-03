Guillermo Ramírez refuerza llamado de Matthei para aunar a la oposición y argumenta que “la izquierda en Chile es un rival formidable”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cerró filas con el llamado de Evelyn Matthei, quien en entrevista con La Tercera, instó a crear una coalición que integre a toda la actual oposición en vista de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

La candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional llamó a Demócratas, Amarillos, socialcristianos, republicanos y libertarios a unirse a Chile Vamos, ya que a su juicio, no existen diferencias entre ellos en cuanto a economía, seguridad e inmigración.

El timonel gremialista coincidió con la exalcaldesa y aseveró que la negativa del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano para conformar esa alianza “es un error”.

“Despreciar a la izquierda, pensar que esta es una elección ganada, pensar que por el estado del país no hay otro escenario posible que el triunfo de la oposición, a nosotros nos parece que pensar así es peligroso. La izquierda en Chile gana elecciones, la izquierda en Chile es un rival formidable, y aunque parezcan en aprietos, en una crisis muy grande, se pueden unir, se pueden parar, y te pueden propinar una derrota, y eso en el escenario actual sería muy catastrófico para Chile”, argumentó Ramírez en conversación con Mesa Central de Canal 13.

La exalcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matthei. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

En esa línea, aseveró que no existe diferencia alguna entre las propuestas de seguridad de el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast y las de Evelyn Matthei.

“Entonces, claro, hay un grupo de personas que necesitan decir somos completamente distintos para justificar algo que es contraintuitivo. Acá lo intuitivo dado el escenario en el que está en el país, que es un desastre, (es que) nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad”, instó.

“Nosotros en la derecha no tenemos que olvidar quién es nuestro verdadero adversario. Y no tenemos que olvidar que la izquierda, cuando se une, es un rival muy difícil de vencer. Y yo quiero ganar. Y por lo tanto, el llamado a la unidad no es una cosa antojadiza, no es una especie de táctica, no es buenismo. Y tampoco es táctica electoral. Porque acá algunos lo han dicho: ‘A la derecha les gusta oír esto de la unidad’. No es que les guste oír... Hoy día la unidad no es un camino, es el camino”, cerró.