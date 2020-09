Infraestructura Crítica: Comandantes en Jefe de las FF.AA. piden que las instalaciones a resguardar sean definidas en términos de “priorización”

Esta jornada sesionó la Comisión Mixta que resolverá las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto al proyecto de reforma constitucional que permite a las FF.AA. sin que se decreten estados de excepción proteger la infraestructura crítica del país y que es promovido por el Ejecutivo.

La iniciativa fue despachada a principios de año desde la Cámara Alta Senado, llegando donde los diputados, donde se rechazó en general, pasando a la Comisión Mixta.

Es así como hoy la instancia -que reúne a senadores y diputados- escuchó la opinión de los Comandantes en Jefe de las tres ramas de la Defensa: Ejército, Fach y Armada.

En ese sentido los tres altos mandos pidieron que exista una definición en términos de priorización respecto de la infraestructura crítica a resguardar, para así poder tener la capacidad de cumplir con el rol de protección de dichos lugares, en caso de que el proyecto se apruebe.

"La definición de qué es infraestructura crítica va a ser muy importante, porque vamos a poder determinar cuál el alcance de los medios que se requieren emplear para estos efectos. Y obviamente aquí hay que definirlos en términos de priorización y eso dependerá del Congreso”, dijo el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Julio Leiva.

Agregó que "esta definición de priorización es importante, porque en la medida que se empiece a considerar como infraestructura crítica a todo lo que afecte, aunque sea en menor medida, al normal funcionamiento de la sociedad, no hay ejército en el mundo y no hay FF.AA en el mundo que sean capaces de cuidarlas con personas en cada una y todas estas instalaciones”.

El Comandante en Jefe de la Fach, general del aire Arturo Merino, en la misma línea que Leiva, opinó que “estoy de acuerdo que sí la debe haber (priorización). Una, porque los medios de las FF.AA son limitados, no nos alcanza, al menos en las Fach, para cubrir toda la infraestructura crítica que se podría proteger si hay una situación a lo largo del país. Y además, se deben definir prioridades”.

“Es muy distinto, por ejemplo, la infraestructura crítica cómo puede afectar a una ciudad del norte o a una ciudad del sur. Por ejemplo, un sistema de abastecimiento de agua. Quizás en el sur tengan muchas más capacidades de backup si una de esas infraestructuras es atacada, a si por ejemplo lo que podría ser en una ciudad en el norte, como Antofagasta o Iquique”, complementó.

Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, declaró que "resulta del todo relevante definir la infraestructura crítica y la oportunidad en que se llamará a las FF.AA. para su protección. Por ello resulta vital que se establezcan los criterios que se tendrán en cuenta para considerar a unas y descartar a otras, como también lo que debe ocurrir para el empleo de las FF.AA.”

“Me parece razonable esta idea de la infraestructura crítica. Y es crítico el que se defina bien qué se entiende o qué infraestructura van a ser consideradas críticas”, concluyó.

El diputado RD, Jorge Brito, integrante de la instancia, señaló que "lo cierto, es que los Comandantes en Jefes de las FF.AA. concordaron en algo y que el Gobierno no puede continuar evadiendo, es que la Ley de Infraestructura Crítica debe responder algo básico y esencial que aún no hace y es ¿qué se va a entender por infraestructura crítica? Creo que ese es el principal desafió que el Gobierno no ha querido hacer”.