“Inhabilitarse” y “un escenario más complejo”: las reacciones por dichos de Valencia sobre reuniones con Hermosilla y Chadwick

Distintas figuras políticas han reaccionado ante las declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien aseguró en una entrevista que mantuvo reuniones con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick.

“Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, indicó Valencia, mientras reiteraba que fue una vez que ya estaba en el cargo.

Tras sus dichos, las reacciones de parlamentarios han salido expresando su preocupación por la figura del fiscal nacional y, por otra parte, defendiendo el rol de la Fiscalía ante la investigación del caso Audio.

El rol de la Fiscalía

El diputado socialista y querellante en el caso Audio, Daniel Manouchehri, manifestó su apoyo al Ministerio Público y destacó su trabajo en investigativo como ente persecutor. Manouchehri acusó que “la estrategia de Hermosilla y su banda es inhabilitar el rol de la Fiscalía”.

“Indudablemente lo que hemos visto por parte de la Fiscalía es que ha jugado un rol de representación de la sociedad como ente persecutor del crimen y nosotros vamos a estar atentos a que eso continúe de la misma manera durante todo el proceso y durante todo el juicio. Pero no nos vamos a hacer parte de la estrategia de Hermosilla y su banda”, indicó el parlamentario.

El diputado Johannes Kaiser (IND) expresó que le preocupa la “dispar forma en que la fiscalía ha estado actuando”, esto por el avance investigativo en otros casos. “Me parece que la falta de denuncia por las filtraciones de los chats de Hermosilla en ciertos casos también está haciendo ruido, porque es un delito y el fiscal nacional debería estar persiguiendo a quienes cometen ese delito”, planteó.

“Se está configurando un escenario más complejo para el fiscal Valencia y a mí no me gustaría creer que él está actuando motivado políticamente en esta materia”, añadió.

¿Debería inhabilitarse Valencia?

El diputado Jaime Naranjo (PC) afirmó que antes y actualmente el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha mantenido “muy estrechos” y “cercanos” vínculos con los sectores de derecha. Que si bien no cuestiona su derecho a hacerlo, indicó que esto lo deja en una situación “bastante incómoda y cuestionable”.

“Lo prudente que debiera hacer el fiscal, debiera inhabilitarse”, planteó, añadiendo que debido a la situación en materia de corrupción en el país el “iría más lejos” y señaló que “yo lo llamaría a dar un paso al costado para evitar cualquier acto de confusión o por otro lado de desconocimiento de los hechos”.

Por otro lado, el diputado Andrés Longton (RN), se opuso ante la posibilidad de que el fiscal Valencia se inhabilite indicando que “eso puede producir un problema eventualmente”.

“Me parece que hay que todos medirlos con la misma vara, porque no puede ser que una vez terminado este proceso estemos hablando de las inhabilidades, o durante todo el proceso estamos hablando de las relaciones que Hermosilla, quizás tuvo con algunos miembros del Ministerio Público y no estemos hablando de los hechos que son tremendamente graves y que tienen que precisamente investigarse a fondo”, manifestó el parlamentario.