De negar contactos recientes a reconocer una reunión: las vacilantes declaraciones de Valencia por vínculos con Hermosilla

Dos entrevistas radiales fueron las que la mañana de este miércoles realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia. La comparecencia en los medios de comunicación del máximo persecutor se dio luego de que, tras semanas de vacaciones, Valencia retornara a sus funciones, abordando -principalmente- algo que por estos días ocupa la agenda del Ministerio Público: el caso Audio.

Pero más allá de referirse al proceso de investigación, Valencia abordó cómo el caso ahora golpeaba al propio Ministerio Público tras la arista que se abrió en contra del exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Pero junto con eso, el fiscal nacional también abrió un flanco propio, pues en entrevista con T13 Radio y Cooperativa, se refirió nuevamente respecto a su vínculo con el abogado protagonista del caso, Luis Hermosilla.

En ambos medios de comunicación radial, Valencia afirmó que dos meses después de haber sido elegido fiscal nacional -en enero de 2023-, se reunió con el penalista -actualmente en prisión preventiva en la Cárcel Capitán Yáber- a tomar un café. Cita en la cual también estaba presente el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La cita con Hermosilla y Chadwick

Hasta ahora, y consultado en reiteradas ocasiones, el fiscal Valencia había afirmado que no tenía comunicaciones -a través de WhatsApp- recientes con el cuestionado abogado, de quien se han conocido una serie de gestiones que realizó en materia política y judicial. Pese a que hasta ahora el fiscal nacional había negado un contacto reciente con el imputado penalista, nunca se había referido a esta reunión.

En T13 Radio, Valencia afirmó que si bien sus últimos mensajes con Hermosilla fueron en julio de 2022, “yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, reunión que -reiteró- se realizó una vez que ya estaba en el cargo.

Para referirse a los motivos de esa reunión, Valencia recordó que el proceso para elegir al fiscal nacional había sido complejo y polémico, al punto que en su caso se había expuesto a su familia. En esa línea, el fiscal nacional detalló que al dejar la Universidad San Sebastián donde hacía clases “tuve una serie de asuntos personales que quedaron pendientes. Entre esos, la relación con abogados que yo conocía, que habían participado activamente, porque todos lo sabíamos, en la promoción de otras candidaturas, a los que yo nunca recurrí”.

“Yo sí sabía que esas personas habían actuado activamente, y cuando me nombran, sabía que esas personas iban a tener preocupación de que yo, de alguna manera, pudiera ocupar el cargo para desquitarme de lo que había sufrido, atribuyendo la responsabilidad en esta guerra, no en los barros, sino que en los riles”, explicó Valencia, quien agregó que la dejar la USS le dijo a Chadwick “‘dile a Hermosilla...’ que había sido su socio ‘...que las cosas pasan, los colegas quedan’. De que yo no tengo ningún antecedente que haya estado involucrado en alguna de estas prácticas sucias, en estas prácticas, bueno, en todo lo que nos había ocurrido”.

Además de eso, afirmó que “si algún día (Hermosilla) quería tomar un café para aclarar ese punto, yo encantado. Y me voy, a las semanas me llama (Chadwick) y me dice ‘hoy me llama Hermosilla” y me dice que Hermosilla quiere juntarse conmigo para dar explicaciones y para resolver esas perezas”.

Fuentes cercanas al fiscal nacional, explican a La Tercera, que Valencia siempre ha considerado que eso se trató de una reunión personal, lo que no lo inhabilita en ninguna instancia de la causa en contra de Hermosilla. Sin embargo, sostienen quienes conocen de aquello, ahora habría decidido transparentarlo ante la postura que ha tomado la defensa de Luis Hermosilla: esto es revelar todas las conversaciones que tuvo el abogado imputado con autoridades.

A juicio del entorno de Valencia su defensa “está dispuesta a usar cualquier herramienta” para “salpicar” el caso como método para defender al penalista.

Las versiones anteriores

Desde el estallido del caso Audio, y de que con el pasar del tiempo más personas fueran siendo vinculadas a Hermosilla, Valencia también fue consultado sobre si tenía algún tipo de mensaje con el penalista preso o bien este había incidido en su votación como fiscal nacional.

La primera declaración oficial de Valencia respecto al tema ocurrió a través de un comunicado el pasado 1 de septiembre, luego de un reportaje de CHV Noticias donde se evidenciaba que él sí tenía conversaciones con Hermosilla. Si bien reconocieron los chats, la Fiscalía Nacional afirmó que “el fiscal nacional -tal como lo ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones- sostuvo conversaciones con el señor Luis Hermosilla en su labor de abogado privado”.

Un día después, en entrevista con LUN, Valencia afirmó que “en el periodo de postulación al cargo de fiscal nacional, ni durante el proceso, ni durante el ejercicio de este cargo, he tenido intercambio de mensajes con el colega Hermosilla”.

Ocho días después, en otra entrevista, esta vez en CNN: “no tengo ningún tipo de mensaje de WhatsApp con él, ni en Signal con el señor Hermosilla, ni durante el período posterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional, ni en ninguna otra ocasión”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en el Congreso a declaración de Luis Hermosilla. Foto: Fiscalía de Chile.

Seguido de eso, afirmó que a su juicio “ha habido tanta especulación que prefiero aclararlo. Le pregunté si me podía compartir el teléfono de Andrés Chadwick, quien en esa fecha era parte de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián”.

Comparecencias en las cuales, hasta este miércoles, Valencia nunca se había referido a tal reunión de marzo con Hermosilla y Chadwick.

¿Falta a la Ley de Lobby?

Si bien en todo momento Valencia destacó, tanto en T13 como en Cooperativa, que se trataba de una reunión personal, también afirmó que al finalizar esa cita Hermosilla “trató de hacerme preguntas, si yo podía darle una mirada a tres asuntos. Yo le dije, velo a través de los canales que corresponden”.

Entre esos temas, “tenía que ver con la situación de Héctor Espinosa, que en lo posible yo viera, si era posible considerar la posibilidad... Le dije eso no depende de mí, pero sí, y en ese caso le hice una prevención, ese caso es gravísimo y ese tipo de corrupción en el período que estoy trabajando no vamos a aceptar que terminen por procedimiento abreviado. Eso fue medio tenso, pero porque tampoco correspondía que lo hiciera”.

El fiscal nacional Ángel Valencia. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Valencia detalló que ante eso, él le había recomendado al abogado hacer una solicitud por la Ley de Lobby, donde se tratan esos temas, pero le adelantó que en su administración los casos como el del exdirector de la PDI eran graves y que no tendrían esas salidas judiciales. Sin embargo, precisamente la legislación citada por el máximo persecutor es la misma que él podría estar sujeto ante el tenor de la reunión.

El fiscal nacional, concluyó sus entrevistas afirmando -reiteradamente- que esa reunión no era para ser publicada en la Ley de Lobby, ya que “me parecía incorrecto agendar algo que no tenía, no era propiamente que ver con mi función (...) porque no correspondía registrarla, no iba a inventar una falsa causal para poder ponerla en la agenda”.