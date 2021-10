Interpelación a ministro Delgado por crisis migratoria es rechazada en la Cámara: no hubo quórum suficiente

A eso de las 10 horas se dio inicio a una nueva sesión en sala en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos de la orden del día consistió en someter a votación la moción de 55 parlamentarios para interpelar al ministro de Interior, Rodrigo Delgado, a raíz de la crisis migratoria.

Sin embargo, esto fue rechazado a pesar de ser tener más votos favorables que negativos. ¿La razón? La falta de quórum.

Para aprobar el proceder con la interpelación, se requería de 52 visados, pero solo emitieron su voto 54 parlamentarios -30 a favor, 21 en contra y 3 abstenciones-; lo que no constituyó el mínimo requerido.

La interpelación contra Delgado fue impulsada por el diputado Vlado Mirosevic (PL), acusando que el gobierno ha aplicado “una política centralista de abandono hacia las regiones del norte”, según dijo el 30 de septiembre en conversación con CNN Chile.

Esto, luego de la manifestación en contra de migrantes ocurrida el 26 de septiembre en Iquique, que terminó con la quema de enseres de los extranjeros que pernoctaban en una plaza de la ciudad. Hechos que dieron vuelta al mundo y que fueron criticados por todos los sectores, incluso por el mismo Presidente Sebastián Piñera.

“Yo no puedo hacer responsable al ministro del origen del problema, pero sí puedo hacerlo responsable que en lo que está en sus manos, no ha tomado ninguna acción relevante para que esto se haga de la mejor manera, de la manera más ordenada, de la manera más pacífica y eso no lo hemos visto. No han ayudado en nada a los municipios del norte, en nada”, afirmó Mirosevic.

Una acción que días antes fue solicitada a los diputados a diputadas por los gobernadores regionales de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; Tarapacá, José Miguel Carvajal; y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Las autoridades regionales emitieron una declaración el 28 de septiembre en la expresaron que “el deber del Legislativo con la crisis de migrantes y refugiados que vivimos en el norte del país, y con la falta de acción de un gobierno que lleva cinco meses retrasando la entrada en vigencia de la nueva ley de migración, es citar a Delgado a que responda”.

Según informó la diputada del Partido Liberal, Natalia Castillo, reingresarán la solicitud de interpelación contra el ministro, y añadió: “espero que esta vez estén presentes en la sala”.