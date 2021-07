Invitación por Twitter: los gestos entre Narváez y Boric para reunirse en Concepción

“Boric y Paula Narváez andan en Concepción, vengan a tomar once a mi casa porfa”, escribió Gabriela Monsalve, hija del diputado PS y coordinador de campaña de Narváez, Manuel Monsalve, a través de su cuenta de Twitter.

Una invitación improvisada por parte de la joven ingeniera civil que fue aceptada a las pocas horas por Narváez. “Muchas gracias Gabi! ¿Qué dices Gabriel Boric? Veamos si nos da el tiempo!”, dijo la carta socialista.

El aludido candidato del Frente Amplio también respondió, tanto a Monsalve como a Narváez. “Voy! De Hualpén me parto pa’ allá. Le pedí la dirección por interno a Gabriela. Antes del partido (Chile versus Brasil) si pos compañera ;)”, dijo Boric, quien además prometió llevar “un queque” para el encuentro.

Gabriela Monsalve, por su parte, manifestó a los minutos “No vi venir esto”, a lo que añadió: “Les prometo fotos, pero no un en vivo porque los nervios me consumen”.

Una interacción tuitera que concretaría el segundo encuentro entre Narváez y Boric durante sus actividades de campaña, tras la fallida inscripción de primarias presidenciales amplias de la oposición.

A comienzos de junio, tanto el candidato frenteamplista como la socialista estaban en Antofagasta, para manifestar su apoyo al candidato a gobernador regional por la lista de la Unidad Constituyente, Ricardo Díaz (Ind), quien finalmente triunfó ante la carta de Chile Vamos, el exintendente Marco Antonio Díaz.

Reunión producto del azar, que vio abrazos e intercambio de palabras entre los competidores en la carrera a La Moneda.

“Me alegra haberme encontrado con Gabriel. No nos habíamos podido ver hace unas semanas y ha sido muy grato saber que estamos tras un mismo objetivo. Y ese mismo objetivo es que cuando nos unimos en el centro y la izquierda, claramente pasan cosas buenas”, sostuvo Narváez en la oportunidad.

El diputado por Magallanes, por su parte, señaló que “no nos veíamos con Paula desde hace bastante tiempo, pero un gusto verla. Yo siempre he mantenido muy buenas relaciones con ella. La gente sabe cuáles fueron nuestras posiciones respecto a la primaria que no fue. Pero no me cabe ninguna duda que con el socialismo histórico nos vamos a volver a encontrar. Por lo tanto, uno nunca debe dinamitar puentes que va a tener que volver a cruzar”.