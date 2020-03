Isabel Allende, senadora socialista: “No será popular, pero no estoy dispuesta a naturalizar la violencia ni las funas a nadie”

Es jueves. Han pasado solo algunas horas desde que el Congreso despachó a ley una reforma que busca garantizar la paridad en una eventual convención constituyente y la senadora Isabel Allende (PS) se sienta en el jardín de la que fuera la casa de su padre, en Guardia Vieja. Está emocionada. “Ha sido tan difícil”, dice la parlamentaria, que en 2014 se convirtió en la primera presidenta del Senado. En esta entrevista, la legisladora por Valparaíso aborda, además, la discusión en torno a la violencia que ha dividido a su sector. Asimismo, responde a quienes sostienen que no están dadas las condiciones para la realización del plebiscito constitucional. “Tengo profunda confianza en que la democracia, con todos sus límites, va a permitir que se desarrolle un proceso con normalidad”.

¿Cómo ve el debate que se ha dado en la oposición respecto de cómo hacer frente a la violencia? Hay dos cartas que reflejaron las profundas diferencias.

Toda reflexión e idea, bienvenidas. Lo que pasó después del 18 de octubre, aunque algunos quisieran mirarlo todo en negativo, es que se ha repolitizado la sociedad. La gente está hablando de una nueva Constitución, quiere participar. Este es un remezón de la sociedad maravilloso, un despertar colectivo, así es que todas las cartas que vengan, bien. Y, al menos en el PS, no hay dos visiones. En el último comité central nosotros aprobamos de forma unánime que la prioridad uno era el proceso constituyente. Y el gran vacío de la primera carta era que ni siquiera lo mencionaba y ese fue un profundo error. Esa es la forma que tenemos de canalizar inquietudes que hoy día están y que tienen que ver con qué modelo de sociedad queremos, cuál es la casa común que vamos a construir.

¿Pero cuál es su postura?

Como partido hemos condenado en todas las declaraciones categóricamente el vandalismo. Eso es algo que no vamos a aceptar ni a compartir ni apoyar, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, también hemos dicho que es sumamente importante la expresión pacífica en las calles.

¿Y qué le parece el llamado a un acuerdo nacional por parte del Presidente y que también recogen estos más de 300 dirigentes de la ex Concertación que suscriben una de las cartas?

Es que el otro error fue que esa carta sale al día siguiente de que el Presidente Piñera hiciera, precisamente, un llamado a acuerdo. El tema es que nosotros siempre hemos dicho con claridad que condenamos la violencia y nadie nos puede estar emplazando. Y en esa carta hay un tono que emplaza a tener que decir algo. Pero más allá de eso, no es necesario un acuerdo nacional para que se imponga el orden público, porque eso, perdónenme, es responsabilidad de un gobierno. Y este gobierno ha sido completamente ineficaz en la tarea de restablecer el orden público. Partió diciendo que estamos en guerra, que los alienígenas, que Venezuela, además de gravísimas violaciones a los DD.HH. Por otro lado, es obvio que si no hace reformas profundas sobre las cosas que más le están afectando a la ciudadanía: pensiones, salud, las deudas, la verdad es que el descontento va a seguir.

Una de las misivas fue firmada por el senador de su partido José Miguel Insulza. ¿A usted le complicó que él, como miembro de la mesa, defendiera acuerdos con el gobierno?

Con el cariño y respeto que le puedo tener a un compañero que es parte de la mesa, con el que además somos senadores y he compartido muchas cosas en la vida, incluyendo el exilio en México, le dijimos que nos había incomodado y que había sido inoportuno, porque nuestra prioridad era el proceso constituyente y una agenda social profunda. Pero, al mismo tiempo, somos un partido democrático. Él tiene perfecto derecho a ser una minoría dentro de la mesa. Y eso no significa ni que lo vamos a pasar a un Tribunal Supremo, ni que vamos a pedir sanciones. Nos incomodó y fue inoportuno que firmara esa carta. Pero llega hasta ahí. Él nos dijo que no se imaginó que esta carta iba a salir al día siguiente del llamado que hizo el Presidente y reconoció que, en ese sentido, no estuvo bien.

En contraposición a la postura del senador Insulza, hay otras voces en su sector, como las del alcalde Daniel Jadue (PC). Él dice que el pueblo tiene derecho a defenderse cuando el uso monopólico de la fuerza se ha vuelto ilegítimo, lo que fue interpretado como un llamado a la rebelión popular. ¿Qué le parece?

Si está puesto en esos términos, por supuesto que no lo comparto. En las democracias el uso monopólico de la fuerza lo tienen las FF.AA. y policiales. Es así. Y por eso uno tiene que ser extremadamente exigente con los protocolos que deben orientarlos. Y por eso se les exige protocolos de respeto a los DD.HH. y de un uso no excesivo ni desproporcionado de la fuerza.

¿Y si eso no se respeta, como ha ocurrido?

Se debe castigar a quienes son responsables, sancionarlos, llevarlos a la justicia y no permitir la impunidad. Tenemos que poner en el primer lugar, más en un país como el de nosotros, con nuestra historia, el tema de los DD.HH. Pero eso no significa abrir la puerta a la rebelión popular, porque ni yo ni mi partido creemos que ese sea el camino.

¿Qué le parece que haya sectores que planteen que no están las condiciones para realizar el plebiscito?

Me duele la campaña del terror de la derecha. Para empezar, me dolió la vuelta de carnero que se dieron. Encuentro insólito que Allamand y compañía, que estuvieron por la firma del acuerdo histórico que permitió el proceso, al otro día se dieran vuelta. Firmamos un “Acuerdo por la paz y nueva Constitución” y salen después a hacer campaña por el “rechazo”. Esa es una contradicción inentendible. Pero tenemos experiencia y no les tememos a las campañas del terror de la derecha. En el plebiscito del 88, les fue muy mal usando esa metodología y parece que no han aprendido. Dicen que el “apruebo” significa que echamos abajo la casa, que nos quedamos sin país, que vamos a ser Venezuela. Pero la gente está demasiado informada como para permitir ese tipo de insultos a su inteligencia.

¿Pero no cree que si se elevan los niveles de violencia puedan verse afectadas las garantías del proceso?

No, este proceso va y lo tenemos que cuidar entre todos. Y repito, sí a las manifestaciones ciudadanas pacíficas, no al vandalismo y a la violencia completamente injustificada. ¿Cómo voy a creer que se pueda justificar que en cuatro cuadras de la calle Condell, en mi región, hayan quemado 17 comercios? No tiene ningún sentido. Eso lo único que hace es dañar a la gente.

El tema es cómo se frena eso...

Es complejo. No será popular, pero no estoy dispuesta a naturalizar la violencia ni las funas a nadie, ni para Jadue ni para Van Rysselberghe ni para la jueza que fue amenazada. Y hay que levantar la voz en ese sentido con claridad.

Y si escalan los hechos violentos, ¿no le preocupa que se pueda polarizar demasiado el ambiente, impidiéndose un debate democrático y sin presiones en una eventual convención?

No, porque a diferencia de muchos, tengo profunda confianza en nuestra gente. La gente está entendiendo la importancia del proceso y, por lo tanto, no va a ocurrir eso. Esos son agoreros que están buscando formas para sembrar temor, dudas e incertidumbre. Estos son los mismos que decían que si triunfaba el No, sería la destrucción del país, por favor, fue todo lo contrario. ¿Sabe qué? Ya no más. Tengo profunda confianza en que la democracia, con todos sus límites, va a permitir que se desarrolle un proceso con normalidad.

Respecto de las violaciones a los DD.HH., esta semana RD reactivó la idea de acusar constitucionalmente al ministro del Interior. ¿Lo comparte?

En este momento no, si mañana ocurriera algo gravísimo siempre está abierta esa posibilidad, pero este es el momento de centrarse en tres elementos sustantivos: proceso constituyente, reformas profundas y cuidado con el tema de los derechos humanos. Tiene que haber justicia y no puede haber impunidad. No podemos seguir teniendo casos y casos y casos dramáticos de gente que queda lesionada para toda su vida.

¿Pero usted no cree que sea prioritario establecer responsabilidades políticas?

Me parece que no es el momento de estar haciendo una acusación constitucional, porque creo que nos va a desviar. Están en su derecho, es un instrumento democrático y si lo quiere hacer el Frente Amplio, de acuerdo. Pero estoy convencida de que no es el momento.

Paridad: “No hay sistemas perfectos, pero hay un fin mayor”

Se le vio emocionada con la aprobación de la paridad. ¿Qué le pasó con este triunfo?

Quisiera agradecer a millones de mujeres que aquí y en el mundo están dando una tremenda lucha. Esto viene hace siglos, pero hoy día tenemos que agradecer a las que salieron a las calles, a las feministas, a la sociedad civil, a la Red de Politólogas, que han estado presentes. En el siglo XXI no es imaginable un proceso tan trascendental como el de una nueva Constitución sin las mujeres. Quiero valorar también a las parlamentarias del oficialismo que nos acompañaron en este proceso, porque a veces no es fácil resistir la presión de tu propio sector.

¿Por qué cree que esta fórmula no convenció a la UDI y Evópoli? Ellos apuntaban a las distorsiones que podría generar esta corrección.

Hay que tener muy mala memoria para decir eso, cuando ellos defendieron el sistema binominal hasta el final. Acá no hay sistemas perfectos, pero hay un fin mayor y ese era, en este caso, sintonizar con una calle que nos estaba diciendo “paridad ahora ya”.

¿No le faltó más flexibilidad a la oposición?

No, para nada. Ellos fueron los que no se movieron de su posición en una fórmula que tenía una serie de fallas. Y reconocieron que, en caso de que la convención mixta fuera la ganadora, no alcanzaría el número de parlamentarias para rellenar los cupos.

Pero su propuesta tampoco garantiza paridad para la convención mixta…

Yo espero que sea así, aunque espero que no gane la convención mixta.