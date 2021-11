Jackson por cambios en plan de gobierno de Boric: “Nada de lo que está manifestado en el programa va a salir exactamente igual con un Congreso como el que estamos viendo”

Tres semanas quedan para la segunda vuelta del 19 de diciembre, jornada donde se medirá el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Es por eso que en este periodo los apoyos, propuestas y definiciones de las candidaturas de cara al balotaje son un tema trascendental para los comandos en pos de contar con la mayor preferencia del universo de votantes.

En tal escenario, esta mañana el diputado de Revolución Democrática e integrante del comando de Boric, Giorgio Jackson, conversó con Radio Universo sobre eventuales cambios programáticos en el plan de gobierno del parlamentario, teniendo en cuenta también la incorporación de distintas personas en el equipo del aspirante a La Moneda.

El frenteamplista comenzó indicando que no es posible cambiar el programa que se presentó para primera vuelta ante el Servicio Electoral (Servel), pero que es una cuestión meramente formal. En ese sentido apuntó que “convocaremos una amplitud de técnicos y técnicas para priorizar y hacer viable un programa como el nuestro, que propone transformaciones ambiciosas, en el buen sentido, porque son buenas para la población”.

En la misma línea sostuvo que “otra cosa es lo que plantee un gobierno a la hora de ingresar proyecto al Congreso, pero también vemos que la correlación de fuerzas hace compleja la tramitación”. Respecto a este tema aseguró que hay temas que generan mayor consenso en la ciudadanía, y otros en lo que “tendremos que tener dialogo democrático, ver las preocupaciones en los sectores políticos, y mejorarlos para sacarlos adelante”.

“Obviamente nada de lo que hoy día está manifestado en el programa y que podamos proponer como proyecto de ley, va a salir exactamente igual con un Congreso como el que estamos viendo”, añadió y afirmó que durante esta semana se anunciarán novedades que no están presentes en el actual programa de Boric. “Son complemento con las mejores ideas que hemos visto en los otros programas. Hay voluntad por mejorar, pero no significa cambiar ni la esencia ni la dirección de querer transformar aquellas cosas donde consideramos que hay injusticias”, indicó.

Votantes de Parisi

En la instancia el frenteamplista se refirió a los votos de las personas que emitieron su preferencia por el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, los cuales buscan sumar para la segunda vuelta y lograr, junto al apoyo de los partidos de centro, centro izquierda y de izquierda, triunfar el 19 de diciembre.

“Todavía no ha habido una invitación formal, y cuando la haya, por supuesto que la vamos a responder. Esas cerca de 800 mil personas que votaron por Franco Parisi están inclinadas a que haya cambios, que se terminen los abusos, en vez de que haya un retroceso con José Antonio Kast”, mencionó.

En todo caso, esta mañana el jefe de campaña del PDG, Emilio Peña, dijo que si bien harán una consulta ciudadana -la cual aún no tiene una fecha definida- no tomarán decisiones como partido en la elección presidencial, solo es para tener una visión respecto a la postura que tienen como organización.

“Cada persona tiene libre ejercicio de poder plantear su voto de manera particular en la urna”, recalcó Peña.

Sobre declaraciones de Luksic

El diputado también fue consultado por las declaraciones del empresario Andrónico Luksic Craig, que emitió a través de cuenta de Twitter, sobre el apoyo que dio la Democracia Cristiana -tras la Junta Nacional del domingo- a Boric.

Luksic manifestó: “Jamás imaginé que vería a la DC apoyando un candidato presidencial de extrema izquierda, cuyo principal soporte programático es el Partido Comunista. Candidato y partido que validan la violencia y desprecian una figura fundamental de la transición, don Patricio Aylwin”.

Ante los dichos del empresario Jackson puntualizó que “Una cosa buena que tiene la democracia, es que todos los votos pesan lo mismo, y por más diferencia que haya de miles de millones de dólares, todos pesan igual”.

En eso añadió que “lo segundo es que acá en Chile, en Bachelet 2, el PC fue parte y no escuché ningún tipo de crítica de esta naturaleza, me parece destemplada y no entiendo el origen, y me parece algo extraño que en la caso de las relaciones internacionales con China, no se haga este tipo de de relaciones”.