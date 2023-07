Jadue por formalización que prepara la Fiscalía: “Voy a esperar que la justicia avance”

Luego de que La Tercera Sábado, develara que la Fiscalía prepara la formalización por cohecho del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), la autoridad comunal realizó un punto de prensa esta tarde, en el que aseguró su inocencia. Esto, en el marco de la investigación del caso que involucra la compra de insumos sanitarios durante la pandemia para abastecer a las farmacias populares, iniciativa municipal fundada por el militante comunista.

“Confío mucho en la justicia, confío además que la investigación va a establecer mi absoluta inocencia porque aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa de Achifarp, por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que además, están condenados por estafa y que cuando no les pudimos pagar iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco, así que estamos muy tranquilos”, manifestó.

El entramado ocurre cuando Jadue era el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Entidad que en ese entonces realizaba negociaciones con la empresa Best Quality SPA, para la compra de insumos médicos por $900 millones. Según el relato de ejecutivos de la compañía, en medio de las diligencias de compra, el alcalde habría solicitado un “bono” de insumos que terminaron en el el comunal Recoleta del Partido Comunista.

César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality, detalló a Fiscalía que tras diversas reuniones con representantes de Achifarp y Jadue, el alcalde les presentó la propuesta de otorgar esta bonificación para continuar con su permanencia en otros proyectos. Pese a que accedieron a la entrega de estos insumos, Ramírez se autodenunció a la Fiscalía, admitiendo el soborno.

En relación a la entrega de una bonificación adicional, el edil aseguró que “es absolutamente falso y es más, yo no me he reunido con ellos, no los conozco y nunca he tenido contacto. Solo dos veces entraron a mi oficina -cosa que en la municipalidad es habitual- a pedirme una foto, es todo lo que sé de ellos, nunca he tenido un contacto, ni una conversación y son estafadores profesionales, hay que recordar el caso de las fresas, allá en el sur de chile, ligado a un gran empresario de este país y que don César Ramírez fue condenado por estafa”.

“No hay nada. Yo voy a esperar que la justicia avance, estoy absolutamente tranquilo, estoy colaborando con la justicia y si esto llegara a ser verdad en el futuro, voy a a ejercer mi defensa”, reiteró.

El alcalde, además, dirigió sus críticas a la prensa. “No entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe, nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto y la comunidad tiene que saber que hasta el día de hoy nunca me han llamado siquiera a declarar en esta causa y que por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real. Lo que si, hacer un llamado al periodismo en general a actuar con un poco más de ética. Esta no es la primera vez que hay trascendidos que después terminan en nada y yo voy a esperar que la investigación avance. Confío mucho en la justicia, confío además que la investigación va a establecer mi absoluta inocencia”, declaró.