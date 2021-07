Jadue tras derrota: “No es que la Concertación o la derecha haya salido a votar a nuestra primaria, lo que nos llevó a este resultado son nuestras propias debilidades”

Con problemas de audio. Así comenzó el discurso en el que el candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, reconoció su derrota frente a Gabriel Boric (Frente Amplio) en las primarias de Apruebo Dignidad.

Su intervención la realizó en su comando, frente a sus adherentes y no junto a Boric, con quien se reunió después de su alocución. Una imagen contraria a la que se vio en Chile Vamos, donde los tres candidatos derrotados del sector, acudieron de inmediato al comando de Sebastián Sichel.

El parlamentario magallánico logró obtener una ventaja de más de 300 mil votos de diferencia sobre el alcalde de Recoleta (con el 94,54% de las mesas escrutadas), consolidando un sólido triunfo.

Así lo dio a entender Jadue también, quien calificó la victoria del diputado de “contundente y claro” y aseguró que su derrota no pasó porque personas identificadas con la derecha o la exConcertación fuese a votar a la primaria, sino que por diferencias de ellos.

“Partir saludando este triunfo de Gabriel y todos los compañeros y compañeras del Frente Amplio. Ha sido un triunfo contundente y claro. La ciudadanía se ha expresado y a nosotros solo nos queda felicitarnos y nos ponemos todos a disposición, de tal manera que tal como hemos dicho muchas veces el que ganara esta primaria se convirtiera en el próximo Presidente de Chile”, comenzó diciendo Jadue.

El jefe comunal de recoleta agradeció a las diversas organizaciones sociales y partidos políticos, como el PC, que respaldaron su candidatura. Así como también a los independientes, a quienes atribuyó una gran importancia en impulsar su aventura presidencial que hoy llega a su fin.

“Quiero agradecer a todos los partidos y organizaciones, especialmente el PC que me ha honrado con esta tremenda responsabilidad (...). A todos y todas los que se sumaron a esta campaña. Pero, sobre todo a los y las independientes, que mucho antes que los que están sobre este escenario pusieron la candidatura sobre la mesa. Esto tiene que ser el principal aprendizaje que saquemos hoy, porque se suponía y se supone que las organizaciones políticas son, entre comilla, una especie de vanguardia del pueblo organizado y, sin embargo, en esta campaña, que ha sido una experiencia maravillosa de la cual nos sentimos todos y todas tremendamente orgullosos, todas las organizaciones llegamos tarde y asumimos esta unidad solo por la presión que nos pusieron los independientes”, aseguró el alcalde.

“Y en esto quiero ser súper autocrítico, porque si algún día esperamos que nuestra izquierda gobierne Chile de Verdad, vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros. Porque qué fue lo que nos llevó hoy a este resultado, y quiero ser sumamente claro, no es que la concertación haya salido a votar a nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar a nuestra primaria, son nuestras propias debilidades. Porque hasta hace solo 6 meses los que estábamos aquí nos tratábamos como adversarios y no estábamos unidos. Entonces, esta unidad que gozamos hoy y que necesitamos proyectar hacia adelante, es la base de fundamental de cualquier campaña. Y llegamos tarde, esta unidad llegó tarde. Y si no fuera por los independientes, esta campaña no estaría aquí”, agregó el militante comunista.

En esa misma línea Jadue aseguró que “de verdad espero que Gabriel sea Presidente de Chile, en vez de pelear entre nosotros y tratarnos de todos los epítetos que no voy a repetir, porque no son gratos, con los que nos hemos tratado en los últimos años, yo espero que los dejemos de lado y comencemos a construir la unidad del pueblo, porque el pueblo no tiene por qué perdonarnos que nuestra falta de unidad y claridad política tenga al pueblo esperando que se hagan los cambios que este país necesita”.

“Nadie quiere ni un segundo gobierno de derecha ni volver a los tiempos de la Concertación”, agregó, para pedirle a sus adherentes que “nos dispongamos mañana mismo a salir a la calle, a seguir en campaña, porque la presidencia de Chile tiene que estar en Apruebo Dignidad en noviembre y a eso nos vamos a dedicar”.