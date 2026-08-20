Jara embiste contra Kast desde Montevideo: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), cuestionó en duros términos al gobierno del Presidente José Antonio Kast en su visita a Montevideo.

La militante comunista se encuentra en Uruguay para participar del Congreso Panamericano, el foro progresista al que también asiste el expresidente Gabriel Boric, quien la tarde de este jueves fue parte de la actividad inaugural.

En diálogo con la Diaria Radio, Jara afirmó que desde los sectores de oposición no se alcanzó a dimensionar los alcances que podría tener una administración como la que lidera el exrepublicano.

“Yo creo que nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha” , dijo.

Para argumentar sus dichos, señaló que la agenda impulsada por La Moneda “ha sido bien radical, bastante ideologizada y muy similar a la de otros países”.

En ese sentido, la comparó con el gobierno de Javier Milei en Argentina: “Bajarle los impuestos a los más ricos, levantar este discurso de que los migrantes son todos enemigos, que hay un adversario entre nosotros en vez de que seamos todos hermanos latinoamericanos y personas con problemas migratorios en todos los países”.

“Ha sido una agenda muy impulsada por lo que es la agenda internacional de las ultraderechas”, remarcó.

La extitular del Trabajo cuestionó que, a su juicio, Kast no cumplió su consigna de campaña de combatir la delincuencia y al crimen organizado.

“El Presidente Kast, que ganó democráticamente y con un importante apoyo, ganó bajo una consigna que era proveer de seguridad pública al país en un momento donde los temas de la delincuencia en Chile han estado bastante críticos, pero su énfasis no ha estado ahí”, aseguró.

Y luego agregó: “Prometió una cosa, pero ha hecho otra. Y ha sido principalmente profundizar un sistema económico en el cual los que más tienen, tienen posibilidad de seguir teniendo más. Es como al revés. En vez de combatir la desigualdad, hemos retrocedido en Chile”.

En lo económico, la exabanderada de la izquierda, criticó que el gobierno no utilizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) por la guerra en Medio Oriente y que el alza fuera directamente a los consumidores.

“Asume el Presidente Kast y viene el alza de los combustibles por este shock externo. En Chile, el litro de bencina estaba a mil pesos chilenos y quedó como en mil quinientos pesos chilenos, o sea, subió un tercio aproximadamente en promedio. Y eso fue algo que nuevamente ha hecho que la economía se ralentice. Se le traspasó a toda la ciudadanía el costo de esta alza de los combustibles”, enfatizó.

A eso agregó que en el país en “hay mecanismos para hacer subsidio en este tipo de materias, pero el Presidente optó por que los chilenos asumieran el costo del aumento de la bencina, lo cual ha tenido efectos”.