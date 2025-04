Jara marca su primera actividad como candidata del PC con mención a Allende y la promesa de “avanzar sin renunciar a los principios”

En su primera actividad como candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannete Jara marcó su discurso con menciones a su origen del “Chile real” y su objetivo de convocar a las “mayorías populares”.

Desde la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, acompañada por militantes y la directiva del PC, la exministra entre aplausos partió reflexionando: “Hoy estoy aquí como alguien que no tiene todo resuelto sino como una más, como una mujer chilena que ha vivido en carne propia las dificultades que enfrentan tantas familias en nuestro país. Estoy aquí con los pies en la tierra, con el corazón lleno de esperanza”.

A reglón seguido, expresó: “No voy a prometer milagros. No soy de esas personas que vienen a ofrecer soluciones mágicas, ni frases vacías y menos a aprovecharse del miedo. Sí vengo a comprometer lo que he ofrecido toda mi vida: trabajo duro, compromiso, responsabilidad y un camino posible para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas”.

A lo largo de su discurso, Jara remarcó su conexión con el “Chile real” y sus aflicciones.

“No soy de esas personas que nacieron en la elite. Vengo de una familia de esfuerzo y sé lo que es levantarse temprano para ir a trabajar y volver tarde a casa esperando que el sacrificio valga la pena", sostuvo.

Y agregó: “Sé todo lo que significa que el sueldo no alcance. Sé también lo que significa que la salud se demore, que las pensiones no lleguen y también sé con mucha fuerza lo que significa organizarse, luchar y lograr avances cuando avanzamos todas y todos en colectivo, en conjunto compañeros. Como dije antes, mi historia no parte de la elite“.

Al cierre de su oratoria, la candidata presidencial resaltó las bases de su campaña: “El diálogo es necesario porque queremos transformaciones que sean duraderas. He demostrado que es posible avanzar sin renunciar a los principios“.

Así, también destacó la figura del expresidente Salvador Allende, que durante las últimas semanas su apellido se transformó en unos de los flancos del gobierno que terminó con la destitución de sus principales herederas en la política: la exministra Maya Fernández y la destituida senadora Isabel Allende.

“Quiero partir este camino a la Presidencia de la República, recordando a quien nos impira, pues soñó un país justo y posible. Quiero recordar, en una senda democrática y de diálogo, a nuestro presidente, Salvador Allende. Nunca nadie logrará mancillar su memoria, Salvador Allende vive en la memoria del pueblo chileno”, cerró Jara.