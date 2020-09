Jefe de diputados DC dice que acusación constitucional contra Mañalich “paraliza” acción contra Víctor Pérez

Este lunes, el jefe de la bancada de diputados DC, Daniel Verdessi, aseguró que la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich “paraliza” la acción contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

“Tomando conociendo la bancada de la DC, de la acusación constitucional presentada por un grupo de 10 diputados contra el ministro Mañalich, hemos tomado la decisión de conocerla en su mérito. En relación de la acusación que estaba estudiando el diputado Gabriel Ascencio en relación a los hechos de notable abandono de deberes del ministro del Interior, Víctor Pérez, hemos decidido paralizarla ya que no podemos estar en dos acusaciones de esa magnitud al mismo tiempo”, expresó Verdessi.

Agrega Verdessi: “Le he pedido a Gabriel Ascencio que paralice esa iniciativa porque debemos abocarnos ahora a estudiar los méritos de esta acusación, a la cual no hemos adherido por no estar en conocimiento”.

Cabe recordar que la acusación constitucional contra Mañalich fue ingresada con firmas del PC, Frente Amplio, PR y PPD. En ella, acusan al exsecretario de Estado de “haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y de “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”.

Al momento de la presentación, la diputada de Comunes, Claudia Mix, expresó que “reitero mi llamado a las bancadas del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, que no se sumaron a las firmas, para que sí apoyen en la sala esta acusación”.

En tanto, el pasado 2 de septiembre, la oposición resolvió continuar con la acusación constitucional contra Pérez por su actuación en el reciente paro de camioneros. Al jefe de gabinete se le responsabiliza de no invocar la Ley de Seguridad interior del Estado.