Joaquín Lavín y la “socialdemocracia”: “Chile en el futuro ya no da más en el eje derecha e izquierda, necesita un gobierno de ‘convivencia nacional'”

Incomodidad y revuelo generó Joaquín Lavín durante el fin de semana cuando en el programa Tolerancia 0 se definió como “socialdemócrata”.

Palabras que encendieron rápidamente las alarmas en su sector y especialmente en su partido, la UDI. En la tienda que lidera Jacqueline van Rysselberghe reconocieron que el término ocupado por Lavín incomodó en la interna, ya que dicho concepto es más propio de la centroizquierda.

Pero, al mismo tiempo, la autodefinición del actual alcalde de Las Condes y la figura mejor evaluada de cara a una eventual carrera presidencial, trajo más coletazos. Su par de Providencia, Evelyn Matthei criticó sus palabras, asegurando que Lavín se “salta barreras ideológicas” y “trata de aparentar algo que no se es”, y que eso “obviamente es populismo”. Anunciando además su disposición para volver a asumir una candidatura presidencial por la derecha.

Y hoy, el jefe comunal de Las Condes explicó sus palabras del fin de semana. “Lo que me preocupa es tratar que la gente entienda el concepto de fondo, que es que Chile en el futuro, con todos los problemas que tenemos, ya no da más en el eje derecha e izquierda, entonces necesita un gobierno que lo llamo de ‘convivencia nacional', en que personas que pensamos distintos y que no somos todos iguales, nos pongamos de acuerdo en ciertas metas básicas e interpretemos el espíritu nuevo que va a venir con la nueva Constitución”.

“Eso es lo que yo llamo gobierno de ‘convivencia nacional', que obviamente significa acoger ideas que para mí no son propias de la centro derecha, como un rol más fuerte del Estado, garantizar derechos sociales, que son cosas que vienen de la socialdemocracia europea”, agregó Lavín.

El exministro de Estado afirmó, además, que “yo sé que en mi sector esto me acarrea puros palos, digamos, pero es lo que creo que necesita Chile. Chile no necesita un gobierno de izquierda o de derecha en el sentido clásico de la palabra, es otra cosa es lo que viene ahora”.

Finalmente, y consultado específicamente por los reparos de Matthei y su eventual candidatura presidencial, Lavín fue cauto y se limitó a contestar que se sentía “feliz, las personas tienen derecho a manifestarse, a decir lo que piensan, yo soy candidato a alcalde de Las Condes y espero que me vaya bien en la elección que es en abril”.