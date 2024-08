José Antonio Kast por presidenciales: “Me encantaría competir con Michelle Bachelet”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que está dispuesto a competir con la exmandataria Michelle Bachelet en los próximos comicios presidenciales.

“Yo creo que es bueno que ella defina hoy día que ya es la candidata de un gran sector del gobierno, y me encantaría competir con ella. De hecho, soy el único de los que aparece en esas encuestas, si no me equivoco, que no ha competido con ella. Así que sería un tremendo desafío poder competir juntos”, manifestó Kast.

Aunque la ex Alta Comisionada de la ONU ha zanjado en múltiples ocasiones que no está disponible para ser la carta presidencial de la izquierda, las encuestas la siguen posicionado como una de las favoritas para llegar a La Moneda. Además, en el oficialismo ha tenido un rol fundamental en la estrategia por las elecciones municipales.

Ante una eventual carrera con Bachelet, Kat manifestó: “Estoy seguro que le ganaría a Michelle Bachelet”.

Junto con esto, Kast fue consultado por la idea de realizar primarias entre las fuerzas de derecha para definir a un candidato de oposición: “Hay una primaria que realizará seguramente Chile Vamos y nosotros iremos a una primera vuelta. A mí me ha tocado encabezar dos veces una elección en primera vuelta, una vez fui derrotado, y apoyé lealmente a quien ganó. En una segunda ocasión gané, y no conté con el apoyo del candidato de Chile Vamos. Sí, con los partidos de Chile Vamos, para hacer la distinción claramente. Por lo tanto, nosotros tenemos un objetivo claro, que es derrotar a la izquierda”.