Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior: “Con la misma fuerza que llamamos a la sensatez de la población, como gobierno seremos implacables en la fiscalización”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aborda la entrada en vigencia de la cuarentena más amplia que se ha aplicado hasta ahora en la Región Metropolitana, que comienza a regir hoy. La autoridad recalca que la medida implica un gran desafío y, por lo mismo, pide colaboración de la ciudadanía. “Hemos aprendido lecciones y hay un proceso de mejora continua”, dice.

Casi cinco millones de personas estarán en cuarentena a partir de hoy. ¿Se sienten preparados?

La estrategia del gobierno ha sido de una cuarentena estratégica, de ir tomando decisiones día a día de acuerdo con cuál es el nivel de contagio. Esta decisión claramente da cuenta de la necesidad de poner en cuarentena a casi cinco millones de personas y, obviamente, eso implica un desafío mayor para las fuerzas policiales, militares y para la autoridad sanitaria para fiscalizar el cumplimento de esta cuarentena. Este esfuerzo exige un compromiso mayor de la ciudadanía, es la ciudadanía la que tiene que dar total cumplimiento a las medidas preventivas que ha dispuesto la autoridad sanitaria.

Dice que esto implica un desafío mayor para las fuerzas policiales. ¿Qué desafío implica para el gobierno? Se cometieron varias infracciones estando en cuarentena cuando eran menos comunas…

La ciudadanía, en su gran mayoría, ha entendido que las medidas de la autoridad sanitaria son para resguardar y proteger la salud de la población y, especialmente, la salud de aquellos que están en más riesgo: de los adultos mayores, de los enfermos, de todas aquellas personas que, de contagiarse, podrían resultar más afectadas. Por lo mismo, con la misma fuerza que llamamos a la sensatez de la población, como gobierno seremos implacables en la fiscalización para que se sancione a todos aquellos que no cumplen el aislamiento. Hemos dado cuenta de ello, por ejemplo, cuando presentamos esta querella criminal contra la persona que organizó una fiesta en la comuna de Maipú e incluso pedimos la prisión preventiva de la persona... Eso es una muestra de cómo va actuar el gobierno en la fiscalización.

¿Hay alguna autocrítica respecto de lo que se estaba haciendo antes y de lo que se hará ahora con más comunas en cuarentena?

Sí, algo que hemos aprendido durante este tiempo es que las medidas no son homogéneas, no son las mismas medidas para todos los territorios, ni para todas las circunstancias. No es lo mismo lo que vamos a hacer en las comunas que están entrando en las cuarentenas de aquellas comunas que ya llevan un buen tiempo en cuarentena... Hemos aprendido lecciones y hay un proceso de mejora continua, en el sentido de que en algunas zonas es mejor tener puntos de control en el ingreso, en otras es mejor tener rondas permanentes de personal militar o policial.

¿Cuál será el plan en el caso de las comunas que van a entrar en cuarentena?

Como el territorio es nuevo, las condiciones son nuevas, va a haber un mayor despliegue. Se incorporan más de 14 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en labores distintas de patrullaje. Por lo mismo, es relevante que en la zona metropolitana incluso se ha aumentado más de un tercio la cantidad que estaba cumpliendo labores de patrullaje.

¿En la Región Metropolitana cuántos efectivos de Carabineros habrá?

Serán más de 70 mil funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en total en el país.

Alcaldes han dicho que se ha visto poca fiscalización…

Las problemáticas de las distintas comunas son completamente distintas. Por lo mismo, hay que hacerse cargo de las diferencias entre cada uno de los territorios… Este es un desafío importante. Son 25 de las 32 comunas de la Región Metropolitana en cuarentena, seis de cada 10 hogares de la Región Metropolitana están sujetos a cuarentena y, por lo mismo, es importante que el despliegue de la fiscalización sea adecuado, pero insisto: el llamado es a la ciudadanía a que estas medidas de restricción de libertad que implica la cuarentena sean entendidas como una medida de protección de la salud.

¿Cuánto cree que influyeron las infracciones a las cuarentenas en el aumento del número de contagios?

Es difícil evaluar el nivel de implicancia de los infractores… Esas personas arriesgan una pena que va desde 61 días a 540 días de presidio... Lo que hay que hacer es desincentivar a aquellas personas que insisten en no entender que estas medidas son para su propia protección.

¿Habrá cambios en los protocolos de traslados y permisos con las nuevas comunas en cuarentena?

Habrá mucho más control en el otorgamiento de los permisos, vamos a ser muy estrictos en que las personas solo puedan obtener permisos en las siete oportunidades que están permitidas. Y eso también es parte de la lección aprendida, de que un grupo muy minoritario abusó del sistema, pero reaccionamos hace una semana para limitar el número de permisos, de tal manera que nadie pudiera abusar.

¿Podrían restringirse más los permisos?

Hay que ver la aplicación… En esto no hay una receta fija, estamos analizando día a día cómo evoluciona el nivel de contagio de la pandemia.

Parlamentarios de la Comisión de Salud pidieron al Presidente que se decrete cuarentena total en la RM. ¿Es viable esa opción? Hay comunas con altos números de contagios que quedaron fuera, por ejemplo, Maipú….

Hoy tenemos 25 de las 32 comunas de la Región Metropolitana en cuarentena. La verdad, te insisto, lo que hace el Presidente de la República en el comité de crisis es evaluar todas las condiciones, y de acuerdo con eso se toman las decisiones.