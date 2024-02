Karla Rubilar por plan de reconstrucción de Sebastián Piñera por incendios: “El gobierno lo recibió bastante bien”

La mañana de este jueves, la exministra de Desarrollo Social durante el segundo período de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, se refirió al plan de reconstrucción que un grupo de exasesores del exmandatario le entregó al gobierno ayer para enfrentar las consecuencias de los megaincendios en la región de Valparaíso.

Sobre la recepción del gobierno a las propuestas presentadas en el documento de 46 páginas, Rubilar destacó que “lo recibió bastante bien”.

“En esto hay que ser generoso en no solamente ir a entregar la ayuda que ofreció el presidente y cumplir con la palabra empeñada, sino también reconocer la buena disposición del Presidente Boric”, dijo en entrevista con radio Duna.

“Se escuchó atentamente todas y cada una de las partes del documento que nosotros debíamos entregar y esperamos de verdad que puedan hacer propio muchas de estas recomendaciones, porque creemos que son un buen camino”, complementó sobre la reunión desarrollada este miércoles.

Consultada por la posibilidad de mantener las colaboraciones entre el gobierno y los asesores del fallecido exmandatario, comentó que “no hubo una solicitud de seguir trabajando en conjunto”.

Más en extenso, señaló que “ellos son los responsables de la reconstrucción”.

“En eso nosotros no nos perdemos. Quiénes están gobernando son ellos y por lo tanto de ellos va a depender cuáles son estas iniciativas finalmente que ellos valoran e implementan”, precisó.

Acuerdos políticos y liderazgos en la centro derecha

Además, la exministra valoró positivamente el discurso realizado por el Presidente Gabriel Boric durante el funeral de Estado de Sebastián Piñera. “Las palabras del Presidente Boric, la verdad, los agradecimos enormemente en el funeral de Estado, las de la Presidenta (Michelle) Bachelet también, pero las del Presidente Boric con más razón, porque él había liderado esta oposición, tan dura, tan destemplada, en momentos difíciles”, señaló.

Sin embargo, también enfatizó que no pueden cambiar este tipo de posiciones solo porque el ambiente se polarice. “Lo que dijo el Presidente en el funeral de Estado no va a poder cambiar en dos meses más y ya no reconocer que el Presidente Piñera era un demócrata de primera hora”, enfatizó.

Además, respecto a las discusiones sobre el heredero político del expresidente, señaló que “van a tener que pensar en muchos liderazgos”. Aunque, sí destacó a la figura de Evelyn Matthei, diciendo que “tiene un rol relevante desde el punto de vista electoral, es la mejor en las encuestas, está bien evaluada por la ciudadanía, tiene conexión, tiene un estilo a ratos similar al Presidente (Piñera) en muchas áreas, y probablemente ella tiene un rol que cumplir ahí”.

También habló respecto a posibles acuerdos políticos entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

“Creo que hay una conversación con Republicanos que se debe dar desde el punto de vista de la importancia de la unidad de la oposición, si es que de verdad queremos volver a gobernar”, sostuvo.

Sobre acuerdos con partidos como Amarillos y Demócratas, dijo que “tienen buenas expectativas, al menos desde lo electoral en lo que viene, y quizás más adelante en una coalición un poquito más amplia”.