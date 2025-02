Kast organiza equipo de campaña en medio de inquietud por irrupción de Kaiser

“Me preguntan por primarias, por encuestas y yo lo único que hago es prepararme para derrotar al crimen organizado y sacar a Chile del estancamiento económico”.

Con una foto en un gimnasio de Puerto Varas, a través de su Instagram, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, mostró la que ha sido parte de su rutina mientras se encuentra de vacaciones en la Región de Los Lagos.

Durante estos días las preocupaciones para el fundador de la colectividad no son menores y, en ese contexto, se ha vuelto habitual verlo haciendo deporte en medio de su receso. “Partiendo la semana con algo de ejercicio. De verdad se lo recomiendo a quienes puedan hacerlo. Es increíble lo bien que hace”, compartió hace unos días en sus redes sociales.

Y es que a solo unas semanas de que llegue marzo y los partidos entren de lleno en la campaña por llegar a La Moneda, la carrera presidencial parece haberse puesto cuesta arriba para el ya tres veces candidato presidencial.

Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, entre las preferencias presidenciales espontáneas Kast se encuentra en el cuarto lugar -detrás de Evelyn Matthei (20%), Johannes Kaiser (13%) y Michelle Bachelet (12%)- con ocho puntos, dos menos que en el sondeo anterior, posicionándose así como el tercer candidato de la derecha.

Santiago 23 de enero 2025. El candidato presidencial del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, realiza un discurso en el cierre del Congreso Republicano. Javier Torres/Aton Chile

En ese contexto, pese a encontrarse de vacaciones, en el partido recalcan que Kast no se ha desconectado totalmente y se ha mantenido en modo campaña con despliegue en terreno, redes sociales y también en medio de reuniones para preparar lo que será su equipo y su programa.

“Estamos trabajando de manera muy permanente, muy constante e incluso ahora en vacaciones hemos tenido muchas reuniones de trabajo con José Antonio para poder tener estas medidas claras y poder presentar un equipo, para tener una lista parlamentaria competitiva”, explicó esta semana la secretaria general del partido, Ruth Hurtado en conversación con radio Pauta.

La conformación del equipo de campaña es uno de los temas que mantiene más ocupado al abanderado republicano. Según explican en el partido, la idea es presentarlo durante marzo con parte de los ejes programáticos, por lo que la apuesta es que apenas retorne del sur se afinen sus últimos detalles.

Ese trabajo se ha mantenido bajo total reserva, sin embargo, fuentes de la colectividad adelantan que al menos la estructura ya está más o menos zanjada y que incluso, ya hay algunos nombres que están acompañando a Kast en la campaña.

Entre ellos, uno de los que se menciona que ha liderado el trabajo durante estos primeros meses es el abogado Alejandro Irarrázabal, quien actualmente es parte del directorio del movimiento Acción Republicana -presidido por Kast-. Y, según explican en el partido, habitualmente se le ha visto a cargo de temas territoriales. Por ejemplo, para el plebiscito de salida de 2022 fue uno de los que estuvo a cargo de la coordinación de los apoderados de mesa para la elección.

En la colectividad esperan que tanto el lanzamiento del equipo como de los ejes programáticos sean claves para dar formalmente inicio a la campaña y también para reimpulsar la candidatura de Kast.

Al respecto, recalcan que es distinto enfrentar la campaña con un equipo y programa ya consolidados y que lo más probable es que eso les permita volver a quedar bien posicionados para la presidencial.

Santiago, 26 de julio 2024. El Partido Republicano cierra la jornada con candidatas a alcaldesas y gobernadoras. Javier Salvo/Aton Chile

Y es que algunos en el partido no esconden que, al reanudar la campaña, va a ser difícil no tener en consideración la baja del exdiputado en los sondeos presidenciales. En la tienda, en todo caso, algunos recalcan que no es algo que hoy preocupe y que la campaña no se va a modificar de acuerdo a lo que estén marcando en las encuestas, pues independientemente de Kaiser y que en Chile Vamos reiteren su llamado a una primaria amplia, la decisión de ir a primera vuelta ya está zanjada.

De hecho, desde la directiva, según transmiten militantes, les han pedido a los dirigentes que no actúen en base a los sondeos de opinión.

Al respecto, Ruth Hurtado agregó que “las encuestas si bien son instrumentos para medir ciertos atributos, para ver cómo está el panorama, son fotografías del momento y a nosotros nos gusta mirar la película completa (...). Si tú analizas las encuestas de 2021 en esta misma fecha, a José Antonio le daban entre un 2% y un 4%. Nunca le dieron ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y nosotros más allá de estar preocupados por los números de las encuestas, estamos preocupados de poder presentar un buen plan de gobierno para que la gente conozca cuáles son las propuestas de José Antonio”.

En este escenario, en todo caso, fuentes del partido explican que la apuesta ha sido mantenerse activos durante febrero. De hecho, pese a estar de vacaciones, a Kast se le ha visto recorriendo algunos sectores de Los Lagos y también de la Región de Aysén, como el Archipiélago de las Guaitecas. Lo anterior, en medio de su objetivo por recorrer las 345 comunas del país.

En redes sociales, al mismo tiempo, el abanderado republicano se ha mantenido activo, opinando respecto a la contigencia y también en materia económica y seguridad. En el partido, eso sí, recalcan que este es el diseño que se tiene considerado desde el año pasado y no se relaciona con la baja en las encuestas.

Al mismo tiempo, junto al trabajo que está haciendo Kast, en la tienda ya se encuentran coordinando con sus estructuras regionales lo que será la campaña. Esa gestión ha sido encabezada por los diputados del partido, en conjunto con los concejales y las respectivas directivas regionales. Esto, pensando en las elecciones parlamentarias y presidencial.