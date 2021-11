Kast recuerda al oficialismo su apoyo a Piñera y pide dejar de lado críticas en el sector: “No tengan duda que si llegamos a un acuerdo yo voy a cumplir mi palabra”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, llamó este martes al oficialismo a terminar con la “crítica pequeña” y aseguró que cumplirá su palabra en caso de llegar a un acuerdo con el sector y el comando de Sebastián Sichel para un eventual balotaje.

Tras presentar al mediodía en la sede de su comando sus propuestas para el deporte, Kast se refirió a cuestionamientos que le hicieron desde la candidatura de Chile Podemos Más, personeros como el coordinador político de Sichel, el exdiputado Pedro Browne.

El abanderado del Partido Republicano recordó que trabajó con Browne en el Congreso cuando ambos eran diputados.

“Compartimos escaño y teníamos bastantes más puntos de acuerdo en ese momento que hoy día. Yo no sé si estas diferencias se ven acentuadas por el tema presidencial”, comentó.

A continuación, Kast dijo esperar que “en esas materias que a ellos más les preocupan podamos tender puentes de dialogo que al menos yo siempre los he tenido abiertos. Siempre he señalado que si Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta junto con Gabriel Boric o Yasna Provoste nosotros tenemos claro dónde van a estar nuestros apoyos, nosotros no queremos para Chile un presidente como Gabriel Boric que representa una ideología de izquierda radical apoyada por el Partido Comunista y tampoco queremos una ideología como la que hoy día representa Yasna Provoste”.

“Si ellos mostraran lo que ellos quieren para el país seguramente estarían muy bien posicionados, pero como se han dedicado más a la crítica de quien comparte más principios con ellos, eso los ha ido a mi juicio poniéndolos en una mala posición. Por lo tanto, cada uno que muestre lo suyo, nosotros hemos mostrado lo que queremos, yo soy un hombre de convicciones y no por unos votos más o unos votos menos voy a cambiar las convicciones”, aseguró el aspirante a La Moneda.

Kast además recordó el apoyo que entregó en las elecciones de 2017 a Sebastián Piñera para la segunda vuelta, haciendo un llamado a dejar diferencias en la actual competencia y comprometiéndose a respetar un posible acuerdo.

“Cuando veo malas cosas que levanta el gobierno, en su momento digo las cosas por su nombre. Yo no ando golpeándole la espalda a alguien por caerle bien. Eso no va con nosotros. Nosotros apoyamos lealmente al Presidente Piñera entre la primera y la segunda vuelta, todos ellos nos agradecieron enormemente el trabajo que realizamos para que Sebastián Piñera tuviera la cantidad de apoderados, tuviera una mejor votación de la que podía haber tenido si no los hubiésemos apoyado”, expresó.

“Lo apoyamos el primer día, no esperamos una semana para darle nuestro apoyo, porque claramente el mal mayor era Alejandro Guillier y hoy día, cuando la cosa podría ser a la inversa, yo no veo la misma reciprocidad. Me encantaría que ellos también pudieran dejar de lado estas críticas pequeñas porque tenemos un plan país mucho más grande. Por lo tanto, decirles que yo soy un hombre de palabra, soy un hombre de convicciones y que no tengan duda que si llegamos a un acuerdo yo voy a cumplir mi palabra”, aseguró.