Kast y propuesta de lista única con el oficialismo para elección de constituyentes: “No somos más ni menos que muchos partidos de Chile Vamos en nuestras críticas al Gobierno”

El exdiputado y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a las reacciones que provocó al interior de Chile Vamos la propuesta realizada por su colectividad para conformar una lista única de cara a la elección de candidatos para la Convención Constitucional.

Esto, porque la idea no fue bien recibida por todos los políticos del oficialismo. Ayer, el senador Manuel José Ossandón, llamó a “alejarse de la extrema derecha”. “Yo no voy a hacer campaña con el Partido Republicano. Es una cuestión de principios”, sostuvo.

Consultado sobre estas declaraciones en Radio Pauta, Kast contestó: “Es un senador, no es el presidente del partido, no representa todas las sensibilidades de RN. Y no pensaba lo mismo en diciembre del 2017”

“¿El senador Ossandón pensará que ese 20% que votó por el Rechazo es extrema derecha? ¿Él no quiere saber nada de ese 20%?”, dijo, y agregó que el legislador “o pensaba lo mismo en noviembre de 2017, cuando decía ‘bienvenidos a Chile Vamos José Antonio Kast’. En ese minuto estábamos en la segunda vuelta”, comentó el exdiputado.

Además, sostuvo que “no somos más ni menos que muchos partidos de Chile Vamos en nuestras críticas al Gobierno”.

En esta línea sostuvo que “nosotros no hemos cambiado nuestra posición, los que cambian su posición son dirigentes políticos como el senador Ossandón, el alcalde (Joaquín) Lavín, el expresidente de RN Mario Desbordes. Ellos han cambiado, nosotros no hemos cambiado”, agregó.

Respecto a quienes lo tildan como una figura de “extrema derecha”, el exdiputado dijo que “para mí el extremo es quien ocupa la violencia como una herramienta legítima en política, nosotros no. Para mí extremo es alguien que descalifica e insulta a otros, nosotros no lo hacemos, nosotros decimos las cosas por su nombre, lo que es distinto”.

Kast además abordó los resultados del plebiscito: “No es que haya un 80% de izquierda en Chile y el otro 20% de derecha, es demasiado simplista y no se condice con la realidad”.