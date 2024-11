La dura arremetida de Francisco Orrego contra su rival Claudio Orrego y el Presidente Gabriel Boric

El candidato de la oposición a la gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego, lanzó sus dardos la mañana de este lunes contra el Presidente Gabriel Boric, y contra el exDC Claudio Orrego, su principal contrincante en la segunda vuelta de gores que tendrá lugar el 24 de noviembre.

En conversación con Radio Agricultura, el abogado panelista de TV, dijo que su principal desafío para dichos comicios es “ampliar el nivel de conocimiento de nuestro programa de gobierno (...) poder inspirar a estos vecinos a que confíen que las cosas se pueden hacer mejor y que los últimos cuatro años han sido malos cuatro años para nosotros los usuarios de los servicios de la región metropolitana”.

En esa línea, tras ser consultado sobre el rol de los gores, ya que también existe el cargo de delegado presidencial regional -cuyo labor el Presidente Boric señaló que eliminaría- Orrego respondió: “Confiar en la palabra del Presidente de la República hoy en día es realmente tirarse un piquero en una piscina sin agua. Sabemos que el Presidente no va a cumplir con su palabra, sabemos que el Presidente no se ha caracterizado este tiempo por decir la verdad. Por el contrario, sabemos que lo que ha caracterizado su gobierno son las mentiras constantes”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En esa dirección, continuó arremetiendo contra el Mandatario. “Esas cantidades de promesas incumplidas por parte de este gobierno, desde la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica, no más pitutos, límite a los sueldos, que no iba a firmar el TPP-11, que no iba a desplegar militares. Bueno, la lista es larga, ¿cierto? Entre esas listas está la promesa de eliminar al delegado presidencial, eso con este gobierno no va a pasar. Fue una más de las mentiras que se instalaron en el proyecto de gobierno de Gabriel Boric, y hay que entender que la realidad es esa”, dijo.

Los dardos contra Claudio Orrego

En el mismo espacio radial, Orrego (RN) fue requerido por la gestión de su contrincante. “Cuando yo analizo, y me ha tocado conversarlo con él, en los pocos debates a los que tuvo la valentía de asistir, él me decía lo mismo, ’mira, yo he hecho mucho en materia de seguridad y hemos logrado disponer la conexión de 1.400 cámaras. En toda la Región Metropolitana, porque parte de mi eje de programa es la conectividad de las cámaras de vigilancia a nivel de los 52 municipios, partiendo con el eje urbano de 34, y yo le decía 1.400 cámaras, Claudio. Las Condes tiene 3.685. ¿De verdad haces tu legado? 1.400 cámaras”, contestó.

“Después me decía el tema de la protección del eje Alameda, 10 carros de seguridad desplegados en el eje Alameda. Y yo le dije, Claudio, ‘¿un mes ante las elecciones? ¿De verdad? ¿De verdad no nos acordamos de eso antes?’ Y cuando le pedimos excusas, explicaciones, por parte del tema de Procultura, me sale con la respuesta de que él conoce a Alberto Larraín, así como conocía, por ejemplo, al rector de la Católica y también ha trabajado con el rector de la Católica”, agregó.

12/07/2024 CLAUDIO ORREGO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El candidato del oficialismo, que es Claudio Orego en este momento, que está respaldado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es el candidato de Gabriel Boric, no ha mostrado un compromiso real con la persecución del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia, y tampoco ha mostrado un respaldo real a nuestros carabineros, principalmente Policía de Investigaciones”, cerró el RN.