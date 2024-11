Presidente Boric a sus ministros en nuevo consejo de gabinete: “Sé que las confianzas se han visto debilitadas”

A las 8.15 horas de este lunes, se inició un nuevo consejo de gabinete encabezado por el Presidente Gabriel Boric, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

La instancia reúne a todos los secretarios de Estado y en una primera parte es liderado por el Mandatario y luego por la ministra del Interior, Carolina Tohá. La cita fue adelantada a su fecha original -primer viernes o sábado de cada mes- con miras al inminente cambio de gabinete que prepara el Mandatario, debido al plazo que tienen los ministros y subsecretarios para dejar sus cargos antes del 16 de noviembre, si es que pretenden ser candidatos al Congreso en las elecciones del próximo año.

Al comienzo del consejo, como es costumbre, el Jefe de Estado dedicó una palabras a sus ministros. “Nos encontramos en la recta final de un año en que como país hemos debido enfrentar tremendos desafíos. Y los próximos meses, como todo fin de año, van a ser tremendamente intensos, pero nuestra hoja de ruta es clara y es conocida por todos los chilenos y chilenas”, dijo.

Para luego dar cuenta de las iniciativas pendientes de su programa de gobierno: “Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones. Seguro a cada uno de ustedes, a cualquier lugar que va, una persona mayor les dice lo difícil que es llegar a fin de mes o el costo de la vida y la injusticia que después de haber trabajado toda la vida no poder tener condiciones dignas para vivir (...) no me cabe ninguna duda que con el acuerdo del Parlamento a fines de este año, principios del próximo, a fines de enero, idealmente, vamos a poder sacarla.

“Vamos a terminar con el CAE, que ha sido una pesada carga para las familias y también para el Estado. Ha tenido una buena recepción esa propuesta y estoy convencido que es una propuesta justa, progresiva y que por lo tanto le va a hacer bien a las familias chilenas que, como tantas, tienen más deuda de la que pueden pagar”, agregó.

Santiago 4 de octubre 2024. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza un nuevo consejo de gabinete junto a ministros y ministras de Estado. Dragomir Yankovic/Aton Chile

También recalcó que en diciembre el Ejecutivo va a presentar la ley de aborto, “que es un debate tremendamente significativo para nuestra sociedad”, porque “los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y todo lo que implica este debate es algo que está en los principios esenciales de este gobierno y por lo tanto tenemos que defenderlo con mucha convicción”.

Luego de eso, Boric planteó: “Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De eso se trata, compañeros y compañeras”.

Estas palabras del Presidente se dan luego de la crisis que estalló en La Moneda luego que salió a la luz la denuncia por violación contra Manuel Monsalve, en ese momento subsecretario del Interior. El hecho derivó en una investigación a cargo del Ministerio Público por la presunta agresión sexual, pero además en otras indagatorias por posible obstrucción a la justicia e infracción a la Ley de Inteligencia. Mientras que a nivel político, provocó una nueva arremetida opositora contra la ministra Tohá.

“No perdamos el tiempo, que no se pierda el tiempo en discusiones estériles. Sigamos trabajando, aquí se gobierna hasta el último día, hasta el último minuto, y les pido y les exijo, tal como lo he hecho en otras ocasiones, que estén permanentemente en terreno, que escuchen a la gente, que vayan de frente, que tengan mucha iniciativa, y que saquen adelante todos los proyectos que nos hemos comprometido con los chilenos para mejorar su calidad de vida y construir un país mejor”, cerró el Mandatario.