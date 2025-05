La incomodidad de Jara tras la confirmación del romance entre Tohá y Marcel: “Yo lo habría con mayor anterioridad”

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, la precandidata presidencial del Partido Comunista y de Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió al romance de su contendora del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, con el ministro de Hacienda Mario Marcel.

Fue el fin de semana pasado que la exministra del Interior confirmó su relación con el jefe de la billetera fiscal en conversación con LT Domingo.

“Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel”, dijo en aquella ocasión.

La ratificación del romance no pasó desapercibido y fue muy comentado en el mundo político.

Por su parte, la exministra del Trabajo que compartió gabinete con la pareja, señaló haberse sentido incómoda.

“Me alegro por ellos, pero sí me incomoda un poco , no el tema de ellos, sino que me incomoda que esto pone en una posición a quienes somos candidatos”, señaló.

Luego, agregó: “Yo no tengo problema en compartir algunos elementos que la ciudadanía debe conocer, pero me incomoda porque me imaginaba un poquito lo que ya venía, y a los pocos días mi pareja estaba en la portada de un diario ”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Sabía más o menos las consecuencias de esto, y no fue una decisión mía, ni de él. Y bueno, cuando otras personas deciden, y esto tiene efecto en los demás, a mí me provocó incomodidad, sinceramente”, lamentó.

Dicho eso, hizo hincapié en que si ella hubiese estado en la posición de Tohá, habría transmitido esta información antes.

“A lo mejor si mi pareja hubiese sido ministro, yo lo habría dicho en otro momento, con mayor anterioridad , yo actuó de esa forma”, sostuvo.

Eso sí, marcó que “el tema es de ellos y ellos verán el minuto en el que lo dicen, la forma en que lo dicen, las circunstancias en las que lo dicen”.