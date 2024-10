La Moneda se desentiende de nuevos antecedentes sobre caso Monsalve expuestos por fiscal Armendáriz

El gobierno del Presidente Gabriel Boric, aludiendo a que se trata de un proceso judicial en curso, optó por desentenderse de los nuevos antecedentes dados a conocer este miércoles en la audiencia de garantía de cautelares solicitada por la defensa del renunciado subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La sesión se inició en horas de la mañana en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la que tiene por objeto que los representantes legales del médico socialista accedan a información respecto a la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte desarrolla en su contra por la denuncia de violación presentada por una asesora de la repartición que lideró hasta el pasado jueves.

En la audiencia, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, reveló que Monsalve instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones antes de que se concretara la denuncia por los hechos que se habrían registrado entre el 22 y el 23 de septiembre.

“Nosotros sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, detalló el fiscal.

Fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

En específico, sostuvo que el imputado solicitó llegar hasta la denunciante. “El primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones (...) que él le pidió que se acercaran a la víctima”.

Respuesta del gobierno

Fue la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien salió a responder en nombre del Ejecutivo por estos nuevos antecedentes.

“Entiendo la preocupación, la inquietud y la pregunta, pero al Ejecutivo no le corresponde ya opinar ni pronunciarse sobre un proceso judicial que está en curso. Por resguardo, obviamente, la independencia de los poderes”, expresó en un punto de prensa informativo sobre la postulación al subsidio eléctrico.

La portavoz del gobierno apuntó que “esto ya no está en manos del Ejecutivo, ni opinar sobre algo que es parte de una investigación y que está resolviendo incluso, en particular, cautelares de garantía sobre la reserva o no de estos procedimientos justamente por distintas consideraciones, eficiencia en la investigación, como protección a la víctima”.

Manuel Monsalve/Foto: Aton Chile.

“No podemos ni ahondar ni referirnos respecto a esto, porque es parte de una investigación que está en manos del Poder Judicial”, expresó.

Vallejo argumentó que Monsalve “está sometido ya como ciudadano a una investigación en curso, que tendrá que dilucidar si en su rol como autoridad, sus decisiones y sus instrucciones se ajustan a la ley o infringen o incurren en delitos como obstrucción a la justicia u otros”.

Inquirida si en Palacio se conocían estos nuevos antecedentes, afirmó todo lo que sabía el gobierno lo transparentó el propio Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

14/10/2024 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El resto es parte de las cosas que la propia investigación va a ir dilucidando y que son exposiciones, sea del ente persecutor, la Fiscalía, como la propia defensa. Respecto a eso nosotros no nos podemos hacer cargo, porque es parte de la investigación en curso”, cerró.