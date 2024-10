“No me acuerdo de nada”: defensa de Monsalve asegura que prestó declaración y Armendáriz explica diligencia

En una audiencia de cautela de garantías, los abogados Cristián Arias y Lino Disi, representantes del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, solicitaron este miércoles al 7° Juzgado de Garantía de Santiago acceder a información respecto a la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte desarrolla sobre la exautoridad de gobierno.

El 14 de octubre, Monsalve fue denunciado de violación por una asesora de gobierno.

“El prestó declaración. Advierto que hay discusión, aparentemente, porque el Ministerio Público entiende que no fue una declaración, nosotros entendemos que fue una declaración”, afirmó Arias en su exposición, para sostener que han tenido una actitud colaborativa.

Los abogados Cristian Arias y Lino Disi llegan al Centro de justicia para audiencia de cautela de garantía en el caso de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Por su parte, Xavier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, detalló las diligencias que se han realizado en la causa.

Según el fiscal, la declaración que plantea la defensa, se llevó a cabo en la morada de Monsalve en el hotel Panamericano, lugar en que la exautoridad residía y en el que se habría concretado la agresión sexual que se indaga la noche entre el 22 y 23 de septiembre.

“No me acuerdo de nada”

Armendáriz aludió lo que Monsalve habría “musitado” cuando se realizó la entrada y registro en el hotel.

“Esto que se habla de declaración, consiste en lo siguiente, cuando uno se enfrenta con una persona y lleva adelante algún tipo de diligencia o de requerimiento, hay que decirle algo, hay que presentarse. Decir, ¿sabe qué?, soy fiscal del Ministerio Público, tengo esta orden y esta orden tiene cierto objeto. Hay que hablar con la persona, hay que dirigirle la palabra, porque evidentemente, si no, no es posible comunicarle nada. Cuando el imputado, nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada e iba a seguir y yo dije, un momento, señor Monsalve, usted es imputado en una causa”, relató.

El fiscal recordó que se le indicó a Monsalve que tiene derechos, y entre ellos, a no prestar declaración y guardar silencio.

“Ante eso, el señor Monsalve reiteró, mire, me gustaría decir, que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado, palabras más, palabras menos, pero la supuesta declaración es un intercambio de palabras del tipo que acabo de decir, que habrá durado, no sé, un minuto. (...) No hay declaración alguna. En ningún momento a la persona se le detalló de qué se trataba, se sentó, pensó, conversó y empezó a relatar un hecho. Lo que hay es una persona que espontáneamente, al intimar de una orden y explicarle de qué se trata, señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice, lo demás me lo reservo con mi abogado”.