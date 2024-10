Vallejo blinda a Orellana por dichos en torno a caso Monsalve en que hizo diferencia con función de un portero

En una entrevista radial la mañana de este miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, blindó a su par de la Mujer, Antonia Orellana, por sus dichos en torno al caso del renunciado subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre quien pesa una denuncia por violación contra una asesora de la repartición que lideró hasta el pasado jueves.

Esto, luego que en la jornada de ayer, Orellana se enredó en una discusión con el periodista José Antonio Neme, al ser consultada de los motivos que tuvo el Presidente Gabriel Boric para postergar por cerca de 48 horas -desde conocida la denuncia en La Moneda- la renuncia del imputado médico socialista.

Neme planteó que este trato no se condice con la idea de siempre creer a la víctima, en casos de agresiones sexuales.

“Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público”, partió diciendo Orellana en el programa Mucho Gusto de Mega. A lo que Neme inquirió: “¿O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando es un ministro?”.

“Perdón, pero eso no es algo que yo he dicho. Se está poniendo algo que yo no dije en mi boca. Está bien. podemos discrepar. Pero otra cosa es malinterpretar”, respondió la ministra.

En diálogo con Radio Universo, en esta jornada Vallejo respaldó a la titular de la Mujer. “Yo la vi y hablamos efectivamente, entiendo totalmente que hacía alusión a que fuera sobre un subsecretario lo hacía más grave que sobre otro funcionario”.

“Eso ha sido parte de la interpretación de la palabra exacta, del concepto exacto, de la función exacta, pero el foco central, más allá de la palabra utilizada, tiene que ver con que el subsecretario del Interior, al estar en cargo de las policías, no es cualquier funcionario y por eso es la gravedad del asunto, no que es ni menos grave, ni que tiene que tener un especial trato”, explicó la portavoz del Ejecutivo.

Y luego agregó: “Es que es más grave que si se produjera frente a un funcionario con otro tipo de responsabilidades menores frente a la relación con las policías o el Ministerio Público”.

“El ejemplo es para argumentar lo siguiente: que una denuncia tan grave de delitos sexuales, por ejemplo de violación, contra un funcionario público, se agrava más cuando se trata, ni más ni menos, que del subsecretario del Interior y no de otro funcionario con otras responsabilidades menores en el Estado”, cerró.