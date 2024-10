Orellana y trato del gobierno a Monsalve tras denuncia: “No estamos hablando de un portero de un servicio público”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se enredó en una discusión con el periodista José Antonio Neme, al ser consultada de los motivos que tuvo el Presidente Gabriel Boric para postergar hasta el jueves 17 de octubre, pasado el mediodía, la renuncia de Manuel Monsalve a la Subsecretaría del Interior.

La autoridad fue denunciada de violación por una subalterna en la Fiscalía Centro Norte el lunes 14 de octubre y La Moneda fue alertada al día siguiente que el subsecretario estaba siendo indagado.

Neme planteó que este trato no se condice con la idea de siempre creer a la víctima, en casos de agresiones sexuales.

“Yo creo que ahí hay tres elementos que son relevantes. Uno, que no estamos hablando de un portero de un servicio público”, partió diciendo Orellana en el programa Mucho Gusto de Mega.

“¿O sea, se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando es un ministro?”, inquirió Neme.

“Perdón, pero eso no es algo que yo he dicho. Se está poniendo algo que yo no dije en mi boca. Está bien. podemos discrepar. Pero otra cosa es malinterpretar”, respondió la ministra.

Luego, Orellana desarrolló su idea.

“En primer lugar, yo creo que hay un elemento relevante y es que aquí estamos hablando de nada más y nada menos que quien está a cargo de la seguridad del país. Y, por lo tanto, eso no quiere decir que vaya a tener un trato preferencial y no ha tenido un trato preferencial. Y si se llega, y el Presidente lo ha dicho muy claramente, a comprobar que Manuel Monsalve ocupó alguna de las atribuciones de las que disponía en tan alto cargo para intentar entorpecer la justicia, entonces va a tener que responder ante dos vías. No solamente la penal que investiga la fiscalía, sino también ante la vía administrativa”, planteó.

Sus dichos no pasaron desapercibidos y se le consultó al respecto en un punto de prensa posterior.

“A lo que yo me estaba refiriendo en Mega, cuando se me interrumpió, es que precisamente estamos hablando de una acusación contra el encargado de la seguridad en el país, que tiene atribuciones altísimas, como, por ejemplo, poder hacer uso de la Ley de Inteligencia, cosa que, por ejemplo, yo, como ministra, no tengo esa atribución. Y a eso me refería. Lamento mucho que en estos tiempos de polarización y rápida viralización en redes sociales se recorte el clip para tratar de armar una polémica. Acá lo que estamos apuntando es precisamente que, por la altura del cargo que ostentaba Manuel Monsalve, la denuncia es aún más grave”, sostuvo.