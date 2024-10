Se enteró por la prensa: Elizalde confirma que no fue informado de denuncia contra Monsalve previo a que caso salió a la luz

“Yo me entero el día jueves, poco tiempo antes de que el subsecretario (Manuel) Monsalve hiciera su anuncio ante los medios de comunicación”.

Esta fue la respuesta del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, al ser consultado este martes por la fecha y la manera en que se entró de la denuncia por violación realizada por una asesora de la Subsecretaría del Interior en contra del médico socialista.

Desde el set de prensa de La Moneda, donde realizó una vocería en el marco de las elecciones municipales y regionales de este 26 y 27 de octubre, el secretario de Estado reconoció que no fue informado de la acusación contra la otrora autoridad de gobierno previo a que el caso salió a la luz.

“Había salido una publicación en un medio de comunicación y hablé con la ministra Carolina Tohá”, dijo luego.

10 OCTUBRE 2024 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Al ser inquirido si entonces supo por la publicación de dicho medio de comunicación y lo debió ratificar con la ministra del Interior, señaló: “Lo que pasa es que no estábamos en el mismo lugar y efectivamente hablé con la ministra Tohá y me confirmó todos los antecedentes”.

Elizalde también fue consultado si al igual que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, tiene reparos de la definición de Interior y Presidencia de mantener en desconocimiento al comité político y si por consiguiente se sintió pasado a llevar.

“No”, respondió de manera seca, para después argumentar: “Me parece que no es así. Creo que finalmente es el Presidente y particularmente la ministra Tohá los que tienen que evaluar la forma en la cual se tomaron las decisiones, pero en lo personal yo no me siento en absoluto pasado a llevar”.

-¿No es una decisión que se tenga que evaluar con el comité político a su parecer?

Ante el nuevo requerimiento, el titular de la Segpres, evidentemente molesto retrucó: “Ya le contesté la pregunta. Creo que he sido suficientemente categórico”.