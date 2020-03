La pelea tuitera entre Alejandro Guillier y Marcela Cubillos

Alejandro Guillier, senador y excandidato presidencial, planteó ayer sobre el gobierno de Sebastián Piñera que “cualquier chileno sensato se da cuenta que esto no resiste dos años” por lo que la solución sería llamar a “elecciones generales” adelantadas, según declaró al canal CNN. “Yo veo que el presidente Piñera es parte del problema y no de la solución”, añadió en la estación televisiva.

Y más tarde, en Twitter, ahondó en el punto: “El presidente y todos los parlamentarios debemos poner nuestros cargos a disposición. Que la ciudadanía defina una salida a esta crisis a través de las urnas”.

Estas palabras no le hicieron gracia a Marcela Cubillos, exministra de Educación que dejó el cargo para sumarse a la campaña por el Rechazo: “Aún antes que la ciudadanía resuelva en abril, ya reconocen que no les basta ni ese plebiscito ni una hoja en blanco. Un candidato presidencial derrotado y senador que juró cumplir la Constitución y las leyes, trabaja para que un presidente elegido democráticamente no termine su período”.

Guiller acusó recibo y contestó: “Marcela, ¿usted que abandonó al presidente Piñera en su peor momento me critica a mí por hacerme cargo de lo que la mayoría del país reclama?”.

“Malas noticias senador: somos muchos los que dentro y fuera del Gobierno estamos trabajando para recuperar Chile y evitar que se impongan planteamientos como el suyo”, replicó Cubillos.

“Muchos = 6%?”, finalizó Guillier con un tuit acompañado de un emoji. Habría más.

“Supéralo” y “El presidente Larroulet”

¿Quedó todo ahí? No, porque Jacinto Gorosabel, director de contenidos de la Presidencia, las emprendió contra Guillier: “Sin duda, usted no sería capaz de gobernar ni una semana en la actual situación. A lo mejor, por eso perdió la elección por más de 600.000 votos frente a Sebastian Piñera. Supéralo”.

Guillier al contragolpe: “Jacinto, usted que escribe los discursos del Presidente, métale más realidad y menos ‘enemigos poderosos’. Chilenos están aburridos de escuchar tanto odio cada vez que habla Sebastián Piñera. Quieren paz pero con justicia social. Pídale permiso al presidente Cristián Larroulet eso sí”.