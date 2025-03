La postura de Gabriel Boric sobre la pena de muerte en marzo de 2021 ad portas de asumir como candidato presidencial

La pena de muerte volvió a instalarse en el debate público a raíz de los dichos recientes de la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei.

Si bien, hasta ahora, el Presidente Gabriel Boric no se ha pronunciado sobre las declaraciones recientes de la abanderada de la derecha, la discusión trajo a la memoria su postura en 2021, cuando era diputado y previo a ser proclamado como carta presidencial de su tienda, en ese entonces, Convergencia Social (CS).

“Chile es parte de los países que derogó la pena de muerte y se comprometió a no reponerla jamás. Es un avance civilizatorio que no haya justificación posible para asesinar a otro ser humano. Mejoremos la justicia, la prevención y la protección a víctimas, pero sin volver atrás”, escribió en su cuenta de X (entonces Twitter).

La publicación corresponde al 8 de marzo de 2021. En ese entonces, Boric era integrante de la Cámara de Diputados y, dado el contexto derivado del estallido social, era la carta que sondeaba el progresismo para enfrentar las primarias de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de ese año.

Y así fue. Nueve días después de ese tuit, Convergencia Social, que luego se unificaría con Revolución Democrática en el actual Frente Amplio (FA), lo proclamó como su candidato.

Presidente Gabriel Boric. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Esa definición, aunque no ha sido refrendada hoy por el Mandatario, fue defendida este jueves por el gobierno para fustigar la idea de Matthei de reabrir la discusión sobre la pena de muerte.

“Nuevamente entramos en los espacios de la confusión. La candidata aparece promoviendo la pena de muerte, una discusión que se cerró hace ya muchos años, donde el propio expresidente (Sebastián) Piñera, que es representante fundamental de su sector, estuvo en contra de la pena de muerte y trabajó porque ésta se aboliera, donde existen compromisos internacionales adquiridos por Chile en esta materia, donde además, y esta fue una discusión que se dio en ese entonces, la evidencia demuestra que no es efectiva para el combate del crimen”, respondió ante la consulta de la prensa.

En esa misma línea, la secretaria de Estado sostuvo que pese a esto, “la candidata Matthei levanta de nuevo una discusión que parece estar más que zanjada. Tanto es así que el propio candidato (José Antonio) Kast salió hoy día a rebatirla diciendo que esto no era una herramienta pertinente”.

Evelyn Mathei se reunió con alcaldes de la Región de O’Higgins por caso de doble homicidio en Graneros. Foto: Aton Chile.

En concreto, propuesta de Matthei se dio tras el homicidio de un matrimonio en Graneros -la madrugada de este miércoles-, lo que motivó su traslado a la Región de O’Higgins para sostener una reunión con alcaldes de la zona en materia de seguridad.

En un punto de prensa posterior a la cita con los jefes comunales, la exalcaldesa de Providencia expuso su postura, la misma que ha mantenido desde que era senadora, cuando en 2001 votó en contra de la derogación de la pena de muerte.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”, planteó desde Rancagua.