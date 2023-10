La reflexión del Presidente a 35 años del triunfo del No: “Es importante recordar esta gesta heroica del pueblo de Chile”

Este jueves se cumplen 35 años desde que el país votó en el plebiscito que definió la continuidad del régimen de Augusto Pinochet, para ello habían dos opciones: Sí, que le permitiría al general continuar al mando del país por ocho años más, y la opción No, que daría el paso a elecciones presidenciales y parlamentarias, y el fin de la dictadura.

Bajo ese contexto, esta jornada el Presidente Gabriel Boric, reflexionó sobre la fecha histórica y el triunfo del No, recordando a “todos quienes hicieron posible esa gran gesta”.

A través de sus redes sociales, el Mandatario manifestó que en “el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en donde las fuerzas democráticas se unieron en torno al No, a No más muerte, No más violencia, No más represión, No más dictadura”.

“Tantos años han pasado, pero es importante recordar esta gesta heroica del pueblo de Chile y de todos quienes con tremenda valentía y coraje se la jugaron por derrotar en las urnas a la dictadura, pese a todas las sospechas que había”, expresó.

En ese sentido, envió un saludo a “esa memoria y decirles que a tantos años de ocurrido el plebiscito del 88, tenemos que seguir cuidando nuestra democracia, porque la democracia se cultiva todos los días y por eso, desde 2023 decimos con mucha fuerza democracia siempre y honor a nuestra historia”.