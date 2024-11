La reiterada presión de la UDI para que Tohá salga de La Moneda: acusan que no “daba el ancho” incluso antes del caso Monsalve

Desde Suecia 286, la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sus principales dirigentes hicieron un punto de prensa para insistir en un cambio profundo en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

“Nosotros hemos pedido innumerables veces la salida de la ministra Tohá mucho antes del caso Monsalve porque desde hace muchos meses hemos venido diciendo que la incompetencia del equipo de seguridad tiene a los chilenos pasándolo muy mal, sintiéndose inseguros, pasando miedo”, comenzó diciendo el diputado y dirigente gremialista, Guillermo Ramírez.

“Imagínense si la postura de la UDI ha sido durante meses que la ministra Tohá se vaya porque no ha sido capaz de controlar la seguridad en Chile, imagínense lo que opinamos ahora después del caso Monsalve”, continuó.

Foto: Mario Tellez/La Tercera

El parlamentario acotó: “La ministra Tohá tiene que salir y en el equipo de seguridad tiene que entrar gente que de verdad sepa de seguridad y que le dé garantía a los chilenos de que las cosas se van a hacer mejor. Ni el subsecretario Monsalve, ni el subsecretario Vergara, ni la ministra Tohá, mucho antes del caso Monsalve estaban dando el ancho en el trabajo que se les encomendó que es darle seguridad a los chilenos, yo no sé qué más tiene que pasar para que el Presidente de la República se dé cuenta de esto”.

Tras argumentar su postura, Ramírez manifestó que a su juicio “deberían salir todos los ministros porque no hay ningún área en el que este gobierno esté haciendo bien las cosas. Piensa en una y lo están haciendo mal (...) pónganme el tema que ustedes quieran y en todos estamos mal”.

“Ahora como yo sé que el Presidente no va a cambiar a todo su gabinete al menos le pedimos que sea un cambio profundo”, sostuvo.

En ese sentido, el timonel UDI fue consultado por una posible carrera presidencial de Tohá. “Yo creo que la ministra Tohá siempre tuvo el tema presidencial muy cuesta arriba justamente porque ella durante estos años ha sido la responsable de la seguridad y no creo que haya nadie en Chile que esté conforme con el trabajo que ella hizo. Mucho antes del caso Monsalve, creo que a ella se le dio la oportunidad de resolver el problema que hoy día más le duele a los chilenos y no lo logró. Si no pudo con un tema, es difícil para los chilenos creer que se la podría con el sinnúmero de temas de los cuales tiene que hacer cargo el Presidente de la República”, cerró el diputado.