La seguridad vuelve a complicar a Boric: admite recrudecimiento del crimen organizado, blinda a Tohá y recrimina a la oposición

“El Presidente Gabriel Boric dará una declaración a los medios en los próximos minutos, antes de subir al avión para su viaje a Paraguay”. Así, cerca de las 17:30 de este martes, los encargados de comunicaciones del gobierno anunciaban que el Mandatario improvisaría un punto de prensa para referirse a la serie de asesinatos ocurridos en el país, el último de ellos: un quíntuple homicidio en Lampa.

Así, solo momentos antes de abordar la aeronave para su visita oficial al país sudamericano, el Jefe de Estado se refirió a la masacre en la parcela de Lampa, señalando que “este hecho es gravísimo y de la mayor consternación. Quiero ser muy claro en que acá desde el Estado de Chile no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla”, señaló.

Reconociendo el recrudecimiento de acciones de crimen organizado y en un tono vehemente, Boric añadió que “como gobierno no somos indiferentes a aquello. Estamos trabajando firmemente con todas las instituciones del Estado, no solamente para encontrarlos, como lo hemos hecho en conjunto con las policías y organismos internacionales, como por ejemplo a propósito de la detención de uno de los homicidas del teniente Ronald Ojeda, sino que también para cortarle las alas al crimen organizado siguiendo la ruta del dinero, decomisando sus especies y asestando diferentes golpes recuperando distintos espacios públicos que han sido tomados por estas bandas”.

El Mandatario había recibido críticas de la oposición por no haberse referido a los últimos hechos en materia de seguridad, como los asesinatos de cuatro adolescentes en Quilicura, ocurridos horas antes de lo de Lampa. De hecho, la bancada UDI fue más allá y había exigido la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de los subsecretarios de esa cartera, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, “por su evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis”.

De esta manera, Boric emplazó en duros términos a los parlamentarios contrarios a su gobierno: “Permítanme decirle algo muy claro a la oposición: acá habemos algunos que estamos trabajando permanentemente por esto. Ante las peticiones absurdas de renuncia que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o comunicados, les digo no, señores, acá el gobierno está trabajando”, aseveró.

En esa dirección, el Jefe de Estado afirmó que “habemos algunos que estamos aportando para una solución mientras otros tratan de aportillar y generar diferencias en la sociedad chilena. Esa miopía política, de tratar de dividir cuando para enfrentar al crimen organizado tenemos que estar unidos, tarde o temprano nos va a pasar factura”.

De esta manera, el Presidente respaldó a Tohá y a los subsecretarios. “Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI. Que eso les quede absolutamente claro. Así que gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo, en sacar adelante el pacto fiscal para poder de una vez por todas, por ejemplo, levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero de los narcos, para poder tener recursos y seguir fortaleciendo las policías como lo hemos hecho durante nuestro gobierno, si no, pregúntenle a Carabineros, cómo ha sido el trabajo que han llevado adelante con las actuales autoridades del Ministerio del Interior”, añadió el Jefe de Estado.

Hacia el final de su alocución, el Jefe de Estado hizo un llamado a que “ante esta grave situación dejemos de lado el oportunismo y el cálculo político pequeño (...). Los chilenos y chilenas quieren a su clase dirigente unida para vencer al narcotráfico y al crimen organizado. Para peleas chicas, al menos, yo no estoy”, cerró Boric, quien una vez más no aceptó preguntas de los medios apostados en el aeropuerto.

Reunión en La Moneda

El tema de la seguridad ciudadana sigue provocando dolores de cabeza al gobierno, y según fuentes de Palacio, fue el mismo Presidente de la República quien solicitó a la jefa de gabinete que terminara con unos días libres, que había pedido, para que este miércoles encabezara una reunión en La Moneda.

De esta manera, Tohá se reunirá con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, a partir de las 08:00 en Palacio.

“Hemos tenido varios hechos en que están comprometidos grupos criminales, armas de fuego, razón por la cual vamos a tener esta reunión de coordinación y articulación de todos los órganos del Estado competentes en la materia”, dijo el delegado presidencial respecto de la cita.

Además de pedir una renovación en el equipo de seguridad del gobierno, desde la oposición también han solicitado que se decrete el estado de excepción constitucional.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores, en tanto, convocó al subsecretario Monsalve al Senado tras una seguidilla de mortales balaceras en la Región Metropolitana. “Si bien es cierto, como dice el subsecretario, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, pero tampoco podemos acostumbrarnos y seguir haciendo más de lo mismo”, señaló.