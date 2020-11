Larraín defiende querella tras disparos al interior de centro del Sename: “No se trata de una actuación premeditada del ministro en contra de Carabineros”

Durante su intervención en la comisión del Senado para analizar la situación ocurrida en el centro Carlos Macera de Talcahuano del Sename, donde el miércoles pasado resultaron baleados dos jóvenes en medio de un operativo policial; el ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió la querella presentada por su cartera y aseguró que no se trata “de una actuación premeditada en contra de Carabineros”.

Ayer, la autoridad dio a conocer a la Cámara de Diputados que se le solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial interponer una acción ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano “por las responsabilidades que existan por las lesiones graves gravísimas que impactaron a estos dos jóvenes y que merecen una investigación penal”.

Sobre este tema y los cuestionamientos que recibió -el Partido Republicano, por ejemplo, acusó al gobierno de “ceder a las presiones de la izquierda” y exigió la renuncia de Larraín- el titular de Justicia aseguró que “no se trata de una actuación premeditada del ministro en contra de Carabineros, como lo han querido insinuar, diciendo en realidad que sólo los Carabineros -según algunos- pueden tener defensa y representación jurídica, porque los otros pareciera que no tienen más que deberes, que son súbditos de la autoridad policial”.

“Quiero decir que esos conceptos me recuerdan la más pura expresión del fascismo donde se le reconocen derechos solamente a la autoridad policial y no a los niños, niñas y adolescentes, a quienes no se les reconoce la calidad de sujetos de derechos. Eso es lo que nosotros, en cambio, estamos haciendo: que a estos niños, niñas y adolescentes se les reconozca esta condición”, agregó.

Larraín explicó que a través del programa “Mi Abogado” se interpondrán las acciones legales correspondientes en protección de los menores de edad “moleste a quien le moleste”, reiterando que no se trata de “un ataque institucional”. “También se le prestó ayuda a Carabineros. Los propios Carabineros también tienen derecho a su defensa y la Defensoría Penal se las está prestando”, agregó el secretario de Estado.

Protección a adolescentes infractores de ley

Antes de concluir su intervención, Larraín expresó “el respeto y total compromiso con asegurar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y, particularmente, los que están en situación de vulnerabilidad y, por cierto, también a los infractores juveniles”.

El ministro agregó que “todos los niños y niñas que estén en situaciones complejas necesitan de apoyo y los adolescentes infractores juveniles, así como los que están en situación de vulnerabilidad, necesitan el respeto a sus derechos y el apoyo del Estado y seguiremos dándolo”.

Este viernes, el exministro de Justicia y excanciller, Teodoro Ribera, al abordar con Radio Cooperativa lo ocurrido en el centro del Sename, expresó que “los niños y niñas que requieren protección son los menores no infractores de ley”.