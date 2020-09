Larraín en Comisión que analiza acusación contra jueza Donoso: “Es baja la reincidencia en las personas que han sido beneficiadas con la libertad condicional”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, participó esta jornada de la Comisión que analiza la procedencia de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien presidió la instancia que dejó en libertad a Hugo Bustamante, formalizado por el crimen de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.

En la instancia el titular de Justicia hizo un análisis de lo que han sido las modificaciones al sistema de libertades condicionales y, además, aseguró que “es baja la reincidencia en las personas que han sido beneficiadas con la libertad condicional”.

Justamente, estos dichos fueron sustentados por el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela, quien citó “uno de los estudios más completos que han habido, que fue realizado entre el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la U. de Chile y Paz Ciudadana, demostraron que era decreciente la reincidencia en la medida que se otorgaban estos egresos anticipados. Una reincidencia, de un cumplimiento efectivo de la pena, de un 58%; quienes eran favorecidos con la rebaja de condena, un 37%; y la libertad condicional arrojaba una reincidencia de un 23%. Esto se medía con un seguimiento de 3 años”.

Baja de solicitudes, pero aumento en otorgamiento

El ministro Larraín, además, entregó cifras respecto a los últimos diez años en materia de solicitudes de libertad condicional, donde, aseguró, que se ha registrado una disminución en el número de peticiones de este beneficio, pero un aumento en su otorgamiento.

“Los antecedentes entre el 2010 y el 2020 nos reflejan que el número de personas que son propuestos por los tribunales de conducta de Gendarmería para que postulen a la libertad condicional ha ido disminuyendo de manera bastante significativa. Si el primer semestre de 2010, para las postulaciones de abril de ese año, postularon 8.881 personas. Para el primer semestre de 2020, 10 años después, postularon 3.257 personas. Ha habido una caída gradual y sistemática”, sostuvo el titular de Justicia.

Agregó que “sin embargo, se ha producido el fenómeno inverso en lo que han sido las libertades condicionales otorgadas periódicamente. Así mientras que el primer semestre de 2010, se otorgaron 366 libertades condicionales, el 4,1%; el primero semestre de 2020 se otorgaron 2.050, es decir el 62,9%. Si fueron bajando las libertades condicionales postuladas, fueron aumentando las libertades condicionales otorgadas”

“Entre el 2010 y 2015 diría que el porcentaje promedio de otorgamiento supera ligeramente el 10%. Entre el 2015 y 2020 el porcentaje promedio se acerca más al 60%”, añadió.

Para afirmar que “probablemente eso está relacionado con el criterio de autorización. Es decir, cuando se cambia de Seremi (de Justicia) a comisiones de libertad condicional. Las comisiones de libertades condicionales parecieran haber sido gradualmente más abiertas a otorgar estas libertades condicionales”.

En contra de que informe psicosocial sea obligatorio

Por otro lado, y en uno de los temas que ha marcado la discusión de la Comisión que analiza la acusación contra la jueza Donoso, el secretario de Estado se mostró contrario a que el informe psicosocial de Gendarmería sea obligatorio para otorgar la libertad condicional.

“Cuando se discutió la naturaleza del informe psicosocial que incorporó esta norma a la que me refería en el artículo segundo, número 3, se discutió si acaso éste debiese ser obligatorio o no para los jueces. Y entonces, pienso que no debe ser obligatorio. Porque si tenemos un conjunto de jueces que evalúan todos los antecedentes que se le ponen en conocimiento respecto de la solicitud de libertad condicional hecha por una persona, si el informe es obligatorio, entonces no son los jueces los que toman la decisión de otorgar o no la libertad condicional, es el tribunal de conducta de Gendarmería, que según los antecedentes y los informes que tienen, serán los que definirán”.

“No me parece que este informe sea estrictamente obligatorio”, concluyó.