Larraín cuestiona recurso ante el TC de senadores de Chile Vamos por proyecto de indultos y dice que beneficiaría a “condenados de lesa humanidad y abusadores sexuales”

“Me sorprendió la situación”. Así respondió el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI) cuando se le consultó por el recurso presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional que busca que se declare “inconstitucional” el proyecto que busca que presos de baja peligrosidad cumplan sus condenas en modalidad de arresto domiciliario porque no incluye a condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

La iniciativa del Ejecutivo busca que embarazadas, mujeres que viven con sus hijos y adultos mayores abandonen las cárceles con el objetivo de disminuir el contagio de COVID-19 al interior de los recintos penitenciarios. Una medida que podría beneficiar a más de 1.300 personas.

Sin embargo, el informe elaborado por la Comisión Mixta -que incluía sanciones para los presos que no cumplan con su arresto domiciliario- fue rechazado ayer en la Cámara de Diputados porque no contó con los respaldos de diputados de Chile Vamos, especialmente de la UDI. Estos últimos habían manifestado sus reparos porque no incluía a quienes cumplen condena por delitos de lesa humanidad.

Mientras el gobierno buscaba darle viabilidad al proyecto (no se descarta un nuevo veto presidencial), senadores del oficialismo recurrieron al Tribunal Constitucional.

Consultado por este tema, el ministro de Justicia sostuvo que “me ha sorprendido esta situación (...) No ha habido en el debate un debate sobre la constitucionalidad”, sostuvo tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

“El trámite es del orden de un mes y aplazar un mes más un indulto de esta naturaleza, en esta circunstancia nos parece delicado”, agregó.

En esta línea, Larraín sostuvo que si se aplicara y se acogiera la solicitud de los senadores de Chile Vamos y para que el proyecto no fuera restrictivo “significaría que no solo saldrían beneficiados con este indulto personas condenadas por delitos lesa humanidad, saldrían beneficiados también violadores, abusadores sexuales, femicidas o parricidas”.

En esta línea insistió en que espera que los parlamentarios “lo retiren”.

Descarta falta de coordinación con el Congreso

Consultado por una falta de coordinación entre Ejecutivo y el Congreso, Larraín dijo que “no hay falta de coordinación, hay un cambio de opinión de un integrante de la comisión mixta que primero votó favorablemente y luego lo rechazó en la Cámara”.

Respecto a los beneficios a los que podrían acceder los presos adultos mayores que cumplen pena por violaciones a los Derechos Humanos y cuya salud está en peligro, el ministro contestó que el gobierno ya presentó un “proyecto de Ley Humanitario” que permitiría resolver estos problemas independiente del delito que hubiesen cometido. Sin embargo, sostuvo que éste no se ha aprobado.

Antes de finalizar, Larraín insistió que el proyecto de indultos conmutativos busca excluir a personas por ciertos delitos y no excluir a personas con nombre y apellido. “Ese criterio es el que se ha mantenido en otras legislaciones que hoy están vigentes. Es un criterio que está consagrado en nuestra legislación. No está pensado para excluir a un grupo de personas que está en un lugar determinado”, sostuvo, apuntando a los presos de Punta Peuco.