Las duras críticas del expresidente Eduardo Frei al sistema político y la crisis de seguridad

La mañana de este jueves el expresidente Eduardo Frei participó del seminario “Gobernabilidad y democracia” desarrollado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC).

Allí, en un discurso de cerca de 20 minutos, recordó la figura del senador y exministro de Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, quien falleció hace 15 años.

“Quiero decir primero que vengo a rendir homenaje a la memoria de un hombre que a lo largo de su existencia supo lo que era honrar el servicio a su país (...) fue artífice de los acuerdos y fojador de la transición. El motor ideológico de la transición. Inagotable capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos. Él decía, ‘la democracia de los acuerdos es mucho mejor que el conflicto en democracia’, y lo practicaba y lo practicó siempre”, comenzó diciendo el exmandatario.

Continuando con su discurso, Frei lanzó críticas a algunas situaciones que han ocurrido durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por ejemplo, cuando en el Ministerio de Desarrollo Social se robaron computadores. También, hizo alusión a los líos de platas, o los convenios entre fundaciones, que estallaron durante al año pasado.

“Edgardo era un hombre de Estado por excelencia, sobrio, respetuoso. Nunca en su ministerio vimos robos de computadores, ni vivimos conflictos como los que estamos viendo y que no se cierran como los famosos convenios. Era un hombre de Estado, como eran los grandes políticos de este país. Por Dios que no hace falta un hombre así en este momento”, sostuvo.

No solo eso, también hizo reparos a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Tras recordar el proyecto de la autopista Costanera Norte, señaló: “Esto parecía película de otro planeta, parecía hace 20 o 30 años que era solamente el mundo desarrollado, pero ahora en Chilito cuando se apaga la luz ahí, todo salen asaltados. Ese el país en el que vivimos”.

También, reprochó la crisis migratoria: “Esta semana dijeron que iban a salir millones de chilenos y extranjeros. Hoy día estamos en paro en el aeropuerto. Fantástico”.

La reprobación de Frei al sistema político

Durante su discurso, el exmandatario dedicó algunas palabras para reprochar el sistema político.

“En el año 98′ después del retorno a la democracia, me tocó a mí nombrar a cuatro senadores (...) a Edgardo no le gustaban los senadores designados, pero finalmente aceptó. Lo mismo me estudiaron en el año 2000, como muchos me decían, ‘que cómo iba a asumir como senador designado’, yo les dije que con mi voto vamos a tener primera mayoría en el Senado por primera vez en 10 años, en el 2000. Y ahí hicimos la reforma del año 2005. La reforma política del año 2005. Que fue muy buena. Excelente para 15 o 20 años de la democracia chilena, no como la que tenemos hoy día, que es un fracaso rotundo. Con 22 partidos. Nadie entiende con nadie. Todos insultándose. ¿Qué lecciones nos dejó?”, dijo.

“El crecimiento, el esfuerzo no se da de manera gratuita, cuesta mucho conseguirlo. Pero hoy día vivimos aquí, entre blanco y negro, todo el día discutiendo. Esto es blanco, esto es negro con insultos, descalificaciones en el Congreso, de todo tipo. Ya vivimos no sé qué”, agregó.

Para cerrar el expresidente continuó recordando la figura del exministro de Aylwin a 15 años de su partida.