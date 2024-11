Las excusas de Vallejo para evitar responder cuestionamientos por manejo en caso Monsalve

Las respuestas sobre el caso Monsalve de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su vocería de este lunes, fueron, en su mayoría, evasivas para evitar profundizar en los cuestionamientos al manejo de la crisis desde La Moneda.

Esto, luego que en los últimos días surgieran nuevas críticas desde el propio oficialismo. Por ejemplo, de parte de la diputada Lorena Fries (FA), respecto a los comportamientos de los varones que cumplen funciones en Palacio, y también de la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien apuntó a que sería bien visto que el Presidente Gabriel Boric pidiera disculpas.

“Nosotros no somos comentaristas de estas declaraciones, tendrán que preguntarle a ellas mismas a qué se refieren cuando señalan eso. Lo que yo sí le puedo decir es que el gobierno tiene un compromiso con el funcionamiento de las instituciones, una confianza en que la justicia va a avanzar rápidamente y de manera rigurosa, porque este caso está siendo analizado por la justicia. Y que la justicia va a avanzar rápidamente y de manera rigurosa, para que la víctima tenga garantías de no impunidad y que se esclarezcan los hechos y haya las sanciones correspondientes”, respondió.

La secretaria de Estado también fue inquirida por el mea culpa que en paralelo realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la comisión especial investigadora del caso en la Cámara de Diputados, donde reconoció que la salida de Monsalve se pudo haber concretado el miércoles 16 octubre, un día antes de que la otrora autoridad renunciara desde la Casa de Gobierno.

En ese reconocimiento, la jefa de gabinete señaló: “Había que dejar cerrada esta definición el miércoles en la tarde. El miércoles en la tarde ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición. Esas horas, que no son muchas horas de diferencia entre el miércoles en la tarde y la hora de almuerzo del jueves, sin embargo hubieran permitido dos cosas muy importantes: primero, que la decisión se tomara antes que esto saliera a la prensa, y dos, que no fuera necesaria y no se cruzara con la comisión de Presupuestos que era al día siguiente”.

25/11/2024 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Vallejo, por su parte, en su rol de vocera solo se limitó a decir: “Como señaló la ministra del Interior, los antecedentes para la solitud de renuncia estaban el día miércoles y se efectuó el día jueves. Y lo hemos dicho en varias oportunidades, que el mismo martes en la noche se le transmitió al exsubsecretario que su cargo estaba en revisión y a ese mismo momento se empieza a revisar su continuidad y además su reemplazo, entre otras cosas”.

“Lo importante, insisto, es que se activaron los protocolos, las acciones y las colaboraciones con la justicia necesarios para que esto avance, para que haya justicia y para que haya garantía a la víctima denunciante”, agregó.

Tras esta nueva negativa de entregar una respuesta de mayor profundidad, fue requerida otra vez para saber si existe en La Moneda la intención de expresar disculpas a la denunciante.

“Eso es parte de lo que hoy día está exponiendo la ministra del Interior en la comisión investigadora”, retrucó, para después despedirse de la prensa.